Babalar Da Lohusa Olur...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Uzman Klinik Psikolog Yekta Korkmaz, bu nedenle baba adaylarının da anneler kadar bu süreçten etkilenebildiğini ve karşılaştıkları yeni durum karşısında bazen sorunlar yaşayabileceklerini belirtti. Yapılan araştırmalar, yeni baba olmuş erkeklerin yüzde 10’unun lohusalık depresyonu ile karşı karşıya kaldıklarını ortaya koyuyor.



Psikolog Yekta Korkmaz, bebeği olan erkeklerin psikolojilerinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadıkları bu yeni süreçle ilgili, “Ebeveynlerin hayatlarına giren bu yeni üye, bütün duyguların daha uç noktalarda yaşanmasına, davranış ve düşüncelerin değişmesine neden olur. Bebeğin dünyaya gelişiyle birlikte uykusuz geceler, sorumluluklar, hayat tarzları, öncelikler büyük ölçüde değişir. Bu mucizevi oluşum baba olan erkeğin hayatına birçok farklılık katar. Bu yeni üye babasının hayatını daha anlamlı ve düzenli kılar, duygusal olarak güçlü hissettirir, sorumluluk duygusu katar. Bu eşsiz ve tarifsiz duyguların yanı sıra değişen hayatına alışma sürecinde olumsuzluklar da yaşanabilir.’’ dedi.



Babalık Eş Olmanın Önüne Geçer



‘’Babalar da anneler gibi bu büyük değişime ayak uydurmaya çalışırken zorlanabilir. Uykusuz geceler, değişen eş rolleri anne-baba olmanın eş olmanın önüne geçmesi, değişen sosyal hayat, artan sorumluluk duygusuyla beraber kaygılanan babalarda duygu değişimleri görülebilir. Bu bocalama dönemlerinde bazı erkekler daha sinirli, gergin veya içe kapanık olabilir. Lohusalık dönemi her iki ebeveyn içinde hassas bir dönem olduğundan aile yapısı da etkilenir. Özellikle babaların yaşadığı lohusalık durumu eşi çok etkiler. Bu dönemi yaşayan erkekler kendilerini çoğunlukla geri çeker, eşleri de sevilmediklerini düşünerek kendini terk edilmiş gibi hissedebilir. Bu da aile yapısını sarsacak sorunlar oluşturabilir. Eşlerin bu dönemde birbirine destek olması, anlayışlı olması ve birbirlerini ihmal etmemeleri gerekir. Ebeveynler, anne baba olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşarken eş olmanın keyfini de yaşamalıdır.’’ diyerek ebeveynlerin ne kadar huzurlu olursa çocukların da o kadar huzur bulabileceğinin altını çizdi.



Babanın Lohusalık Dönemi Yaşadığını Nasıl Anlarız?



- Eşiyle iletişimi azalmışsa, sürekli tartışıyor veya eşine karışıyorsa



- Çok gergin veya sinirliyse



- Ruh halinde ani değişim ve dalgalanmalar gözleniyorsa



- Babalık öncesine göre daha içe kapanıksa



- Bebeğine yaklaşımı uzaksa



- Mutsuzluk halinde ve hayattan zevk almıyorsa



- Çevresinden uzaklaşma yaşıyorsa



Bu Dönemde Babalar Ne Yapmalı?



Lohusalık dönemi yaşayan babalar için en önemli faktör şüphesiz eşlerin birbirine olan yardımı ve iletişimidir. Her iki ebeveyn de yeni sürece alışmaya çalışırken birtakım korkuların olması, ani duygu değişimlerinin yaşanması çok normaldir. Bu dönemde özellikle babaların daha sabırlı davranması, yeni anneye yardım etmesi, bebeğin ihtiyaçlarını gidermeye yardımcı olması, birbirlerine zaman ayırmaları oldukça önemlidir. Dünyanın en güzel ve eşsiz duygusunu yaşarken birbirine destek olmak, sevgi ve şefkatli yaklaşım sergilemek, hem eşleri hem bebeği birbirine bağlayarak aralarında ilişkiye kuvvet verir.



