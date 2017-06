Babalar Günü’ne Özel Hediye Önerileri

EN ŞIK BENİM BABAM!

Yaz sezonuna uygun en trend giyim parçalarından; t-shirt, gömlek, pantolon ve ceketler Babalar Günü hediye arayışında olanların ilk başvuracakları oluyor. İster şık ister spor, karar vermekte zorlanacaksınız...



Kiğılı

Beymen

Tergan

Beymen

hipicon.com 349 TL

Orlebar

Avon



PARKER

NIXON

Her tarzdaki babanın zevkine uygun ayakkabı modelleriyle Babalar Günü hediyesi telaşını atlatabilirsiniz. İster spor ister klasik, birçok modelde çeşitli ayakkabılar bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz.Erkekler için yazın en çok ihtiyaç duyulabilecek bir diğer hediye alternatifi ise şüphesiz güneş gözlüğü. Sezonun trend gözlükleri renkli ve geometrik camlı gözlükler olsa da klasik parçaların da yeri her zaman ayrı olacak. Siz en iyisi babanızın zevkine uygun bir seçimde bulunun...Avon’dan ne istediğini bilen ve kendine güveni olan erkeklere yepyeni bir parfüm babalar günü için iyi bir alternatif olabilir. Bergamot, su nanesi ve karabiberden oluşan üst notalarla açılış yapan Avon Man, orta notalardaki lavanta dokunuşuyla maskülen bir hava yaratıyor.Bunlar dışında çok yazan ve bu alanda çalışan babalar şık bir kalem, zamanın değerini bilen babalara saat, kahve içmeyi çok seven babalara da kahve makinası alabilirsiniz...