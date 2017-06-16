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Babalar Günü’ne Özel Hediye Önerileri

Babalar Günü’ne Özel Hediye Önerileri

Babalar Günü yaklaşıyor. En kıymetlilerimiz için hediye arayışında olduğunuzu duyduk ve sizler için çeşitli hediye önerilerini bir araya getirdik...


EN ŞIK BENİM BABAM! 
Yaz sezonuna uygun en trend giyim parçalarından; t-shirt, gömlek, pantolon ve ceketler Babalar Günü hediye arayışında olanların ilk başvuracakları oluyor.  İster şık ister spor, karar vermekte zorlanacaksınız...
 

kiğılı
Kiğılı
 
beymenn
Beymen
 
AYAKKABIDA KALİTELİ TERCİHLER
Her tarzdaki babanın zevkine uygun ayakkabı modelleriyle Babalar Günü hediyesi telaşını atlatabilirsiniz. İster spor ister klasik, birçok modelde çeşitli ayakkabılar bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz.
 
tergan ayakkabı
Tergan
 
beymen
 Beymen

YAZIN VAZGEÇİLMEZİ; GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 
Erkekler için yazın en çok ihtiyaç duyulabilecek bir diğer hediye alternatifi ise şüphesiz güneş gözlüğü. Sezonun trend gözlükleri renkli ve geometrik camlı gözlükler olsa da klasik parçaların da yeri her zaman ayrı olacak. Siz en iyisi babanızın zevkine uygun bir seçimde bulunun...
 
hipicon.com 349 TL gözlük
hipicon.com 349 TL
 
ORLEBAR
Orlebar
 
 
KLASİK HEDİYE: PARFÜM 
Avon’dan ne istediğini bilen ve kendine güveni olan erkeklere yepyeni bir parfüm babalar günü için iyi bir alternatif olabilir. Bergamot, su nanesi ve karabiberden oluşan üst notalarla açılış yapan Avon Man, orta notalardaki lavanta dokunuşuyla maskülen bir hava yaratıyor.
 
parfüm
Avon
 
FARKLI ALTERNATİF ARAYANLARA...
 
Bunlar dışında çok yazan ve bu alanda çalışan babalar şık bir kalem, zamanın değerini bilen babalara saat, kahve içmeyi çok seven babalara da kahve makinası alabilirsiniz...
 
PARKER Dolma Kalem - 339 TL_.jpg
PARKER 
 
NIXONWEPUBLIC
NIXON


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