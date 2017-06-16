Babalar Günü’ne Özel Hediye Önerileri
Babalar Günü yaklaşıyor. En kıymetlilerimiz için hediye arayışında olduğunuzu duyduk ve sizler için çeşitli hediye önerilerini bir araya getirdik...
AYAKKABIDA KALİTELİ TERCİHLER
Her tarzdaki babanın zevkine uygun ayakkabı modelleriyle Babalar Günü hediyesi telaşını atlatabilirsiniz. İster spor ister klasik, birçok modelde çeşitli ayakkabılar bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz.
YAZIN VAZGEÇİLMEZİ; GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Erkekler için yazın en çok ihtiyaç duyulabilecek bir diğer hediye alternatifi ise şüphesiz güneş gözlüğü. Sezonun trend gözlükleri renkli ve geometrik camlı gözlükler olsa da klasik parçaların da yeri her zaman ayrı olacak. Siz en iyisi babanızın zevkine uygun bir seçimde bulunun...
KLASİK HEDİYE: PARFÜM
Avon’dan ne istediğini bilen ve kendine güveni olan erkeklere yepyeni bir parfüm babalar günü için iyi bir alternatif olabilir. Bergamot, su nanesi ve karabiberden oluşan üst notalarla açılış yapan Avon Man, orta notalardaki lavanta dokunuşuyla maskülen bir hava yaratıyor.
Bunlar dışında çok yazan ve bu alanda çalışan babalar şık bir kalem, zamanın değerini bilen babalara saat, kahve içmeyi çok seven babalara da kahve makinası alabilirsiniz...
EN ŞIK BENİM BABAM!
Yaz sezonuna uygun en trend giyim parçalarından; t-shirt, gömlek, pantolon ve ceketler Babalar Günü hediye arayışında olanların ilk başvuracakları oluyor. İster şık ister spor, karar vermekte zorlanacaksınız...
Kiğılı
Beymen
AYAKKABIDA KALİTELİ TERCİHLER
Her tarzdaki babanın zevkine uygun ayakkabı modelleriyle Babalar Günü hediyesi telaşını atlatabilirsiniz. İster spor ister klasik, birçok modelde çeşitli ayakkabılar bulmakta zorluk çekmeyeceksiniz.
Tergan
Beymen
YAZIN VAZGEÇİLMEZİ; GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Erkekler için yazın en çok ihtiyaç duyulabilecek bir diğer hediye alternatifi ise şüphesiz güneş gözlüğü. Sezonun trend gözlükleri renkli ve geometrik camlı gözlükler olsa da klasik parçaların da yeri her zaman ayrı olacak. Siz en iyisi babanızın zevkine uygun bir seçimde bulunun...
hipicon.com 349 TL
Orlebar
KLASİK HEDİYE: PARFÜM
Avon’dan ne istediğini bilen ve kendine güveni olan erkeklere yepyeni bir parfüm babalar günü için iyi bir alternatif olabilir. Bergamot, su nanesi ve karabiberden oluşan üst notalarla açılış yapan Avon Man, orta notalardaki lavanta dokunuşuyla maskülen bir hava yaratıyor.
AvonFARKLI ALTERNATİF ARAYANLARA...
Bunlar dışında çok yazan ve bu alanda çalışan babalar şık bir kalem, zamanın değerini bilen babalara saat, kahve içmeyi çok seven babalara da kahve makinası alabilirsiniz...
PARKER
NIXON
Benzer Haberler
İkonik Galeries LaFayette Artık İstanbul'da!Eğer bir şekilde yolunuz Paris’e düşmüşse, mutlaka Galeries LaF..
2017’nin En Popüler Yaz KokularıYaz mevsiminde hem daha çiçeksi hem de daha taze ve fresh bir k..
Yaz trendlerini “Ayakkabı Dünyası”nda YakalaHem kaliteli hem uygun fiyatlı ürünleriyle insanlarla buluşan A..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.