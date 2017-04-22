Babanıza Nar Boats İle Boğaz Keyfi Yaşatın



Yazın geldiği bu sıcacık havalarda İstanbul Boğazının en lüks teknesi ile en kıymetliniz Babanıza unutulmaz bir gün veya birkaç saat hediye edebilirsiniz.



Bu anlamlı günü mavi sular da Nar Boats’un lüks ve konforu ile birlikte ailecek geçirmek için www.narboats.com sitesini ziyaret ederek rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz.



Deneyimli kaptanları, ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılamak için eğitilmiş mürettebatı ile lüks ve konforlu Nar Boats Motor Yatları, mükemmel bir gün geçirmek için aradığınız her şeye sahip.



Motor yat denildiğinde en iyisi olarak akla gelen Azimut marka çeşitli boylarda ki lüks tekne filosu ile Nar Boats size etkileyici atmosfer, kusursuz servis, zengin yiyecek menüleri sunuyor. Dilerseniz istediğiniz menüyü oluşturun yada sadece lüks motor yatı kiralayın, kendi yiyeceklerinizi getirin servisiniz bize ait olsun.Ramazan Ayına özel iftar menüleri de hazırlayan Nar Boats, sizi Boğaz dışında Halicin sularında zengin tarihi dokuya karşı huzurlu bir iftar açmayı öneriyor.İstanbul boğazında hizmet veren Nar Boats filosundaki lüks motor yatlardan veya gezi teknesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçtikten sonra, yemek menüleri, DJ, canlı müzik, fotoğraf ve video çekimi gibi ek hizmetler arasından seçim yaparak hayal ettiğiniz Babalar Günü organizasyonunu tüm detaylarıyla kendiniz oluşturabilir ya da Nar Boats’un tüm ihtiyaçlarınızı gözeterek hazırladığı tur paketlerinden birini seçebilirsiniz.Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için 0 850 360 1 627 ve 0532 76835 29 arayabilir veya www.narboats.com adresini ziyaret edebilirsiniz.