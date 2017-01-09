BAFTA Aday Listeleri Açıklandı!
İngiltere'nin Oscar’ı olarak da bilinen BAFTA Ödülleri, 12 Şubat’ta Royal Albert Hall’de düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Golden Globe’daki başarısı ile dikkatleri çeken"La La Land" filmi, BAFTA 2017'de tam 11 dalda aday gösterilerek listenin öne çıkan filmi oldu. Filmde başrollerini paylaşan Ryan Gosling ve Emma Stone da en iyi aktör ve aktris dallarına aday gösterildi.
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Tom Ford’un 2. filmi Nocturnal Animals da BAFTA Ödülleri’nin en iyi yönetmen dâhil 9 adaylıkla en güçlü yapımlarından biri olarak gösteriliyor.
Deniz Gamze Ergüven’in yönetmenliğini yaptığı 2015 yapımı Mustang filmi ise ‘’İngilizce Olmayan En İyi Film’’ dalında yarışacak. 88. Akademi Ödülleri’nde ‘’Yabancı Dilde En İyi Film’’ kategorisinde Fransa’ya adaylık getirten film, ayrıca ‘’En İyi Yabancı Dilde Film’’ dalında Altın Küre Ödülü’ne de aday olmuştu.
2017 BAFTA Ödülleri Aday Listesi
En İyi Film
- Arrival / Geliş Dan
- I, Daniel Blake / Ben, Daniel Blake
- La La Land / Aşıklar Şehri
- Manchester by The Sea / Yaşamın Kıyısında
- Moonlight
En İyi Yönetmen
- Denis Villeneuve – Arrival
- Ken Loach – I, Daniel Blake
- Damien Chazelle – La La Land
- Kenneth Lonergan – Manchester By The Sea
- Tom Ford – Nocturnal Animals
En İyi Erkek Oyuncu
- Andrew Garfield – Hacksaw Ridge
- Ryan Gosling – La La Land
- Casey Affleck – Manchester By The Sea
- Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals
- Viggo Mortensen – Captain Fantastic
En İyi Kadın Oyuncu
- Emily Blunt – The Girl On The Train
- Emma Stone – La La Land
- Meryl Streep – Florence Foster Jenkins
- Natalie Portman – Jackie
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals
- Dev Patel – Lion
- Jeff Bridges – Hell Or High Water
- Hugh Grant – Florence Foster Jenkins
- Mahershala Ali – Moonlight
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Hayley Squires – I, Daniel Blake
- Michelle Williams – Manchester By The Sea
- Naomie Harris – Moonlight
- Nicole Kidman – Lion
- Viola Davis – Fences
İngilizce Olmayan En İyi Film
- Dheepan
- Julieta
- Mustang
- Son Of Saul
- Toni Erdmann
En İyi Belgesel
- 13th
- The Beatles: Eight Days A Week
- Touring Years
- The Eagle Huntress
- Notes On Blindness
- Weiner
En İyi Animasyon
- Finding Dory
- Kubo & The Two Strings
- Moana
- Zootopia
Yükselen Yıldız Ödülü
- Anya Taylor-Joy
- Laia Costa
- Lucas Hedges
- Tom Holland
- Ruth Negga
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