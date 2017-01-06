Bağırsak Dostu: Probiyotik

Üstelik bağırsaklarda yaşanan şişkinliğin azaltılmasından, sindirim sağlığına kadar birçok yararlı etkisi olan probiyotik bakterilerin faydaları sadece bağırsaklarla sınırlı da değildir. Peki, başta kolesterolün azaltılmasından, cilt ve ağız sağlığına kadar birçok faydası bulunan probiyotikler hangi besinlerde bulunur?



İşte probiyotik alımını destekleyen besinler…



Lahana Turşusu

Turşu, bilinen en eski ve en faydalı probiyotiklerden birisidir. Özellikle kış aylarında daha çok tüketilen turşuyu kendiniz yapımınız ile daha da sağlıklı hale getirebilirsiniz.



Yoğurt

Probiyotikler denildiğinde akla gelen ilk besinlerden birisi olan yoğurt, yemek masalarının vazgeçilmez yardımcısıdır. Üstelik yoğurt sadece tamamlayıcı bir lezzet olarak değil; sabah kahvaltılarında içerisine ekleyeceğiniz yulaf, kuru meyve, tarçın ve ceviz gibi besinler de oldukça sağlıklı bir kahvaltı haline gelebilir. Yoğurt ile birlikte, bilinen en iyi probiyotik besinlerden birisi de kefirdir.

