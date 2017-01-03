Bağışıklık Sistemi Dopingi: Kış Çayı

Doğanın mucizesini içinde barındıran malzemeler ile yapacağınız sıcak bir kış çayı ise soğuk havalarda en pratik kurtarıcınız olmaya aday. İşte içeriğinde bulunan malzemeler ile hem bağışıklık sisteminizi güçlendiren hem de sizi daha enerjik hale getiren kış çayı tarifi...



Malzemeler:

- 10 tane kakule çekirdeği

- 3-4 parça çubuk tarçın

- 5 - 6 top karabiber

- 1 çorba kaşığı rendelenmiş taze zencefil

- 15 - 20 tane top yenibahar

- 4 - 5 tane yıldız anason

- Portakal dilimleri



Yapılışı:

Listede bulunan tüm malzemeleri alıp, süzgeçli bir çaydanlık içerisine koyarak işe başlayabilirsiniz. İkinci adım olarak malzemelerin üzerine kaynar su döküp, ortalama üç dakika kısık ateşte kaynatabilirsiniz. Ardından ocağınızı kapatıp 10 - 15 dakika bekleyerek tüm malzemelerin demlenmesini beklemelisiniz. İşte kış çayınız hazır. Çayınızı servis ederken üzerine bal ilave ederek tadını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Afiyet olsun!





