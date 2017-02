Bağışıklık Sisteminizi Yiyerek Güçlendirin

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Beslenme Uzmanı ve Psikolog Gözde Patlak bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için tüketmeniz gereken besinleri sıraladı. Beslenme ve Diyet Uzmanı Patlak şunları söyledi:



“Stres ne yazık ki hayatımızın büyük bir parçası… Yoğun stresli dönemler sonrasında vücudumuzda değişik tepkiler gözlemleyebiliriz. Stresli bir sınav döneminin veya yoğun tempolu bir çalışma döneminin ardından gelen hastalıklar gibi. Bu tepkilerin çoğunluğu bağışıklık sistemimizin stresli durumlardan etkilenmesinden kaynaklanmaktadır.



Bu dönemlerde bünyemiz enfeksiyonlara karşı daha da hassaslaşabilir. Bu yüzden kendimizi korumamız gerekir. Stresli dönemler sonrasında görülen grip, alerji gibi hastalıklara karşı koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık sistemi için ise iyi beslenme şarttır. Beslenme açısından bazı besinleri yemek listelerinize dâhil ederek bağışıklığınızı artırmaya yardımcı olabilirsiniz.



Protein vücudun savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Deniz ürünleri, yağsız et, kümes hayvanları(hindi, tavuk), yumurta, fasulye, tuzsuz fıstık ve yağlı tohumları da içeren çeşitli proteinli gıdaları yemek listenize eklemeyi unutmayın.



A vitamini, cilt ve dokuları, ağız, mide, bağırsaklar ve kış aylarında en çok etkilenen solunum sistemini ve bağışıklık sistemini sağlıklı tutarak düzenler ve enfeksiyonlardan korur. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu vitamini havuç, lahana, ıspanak, kırmızıbiber, kayısı, yumurta gibi yiyecekleri tüketerek alın.



C vitamini, antikor oluşumunu uyararak bağışıklığı artırır sizi enfeksiyona karşı korur. Portakal, greyfurt ve mandalina, kırmızıbiber, maydanoz gibi C vitamini yüksek besinleri ara öğün olarak listenize mutlaka ekleyin.



E vitamini bir antioksidan olarak çalışır, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir. Badem, bitkisel yağlar (zeytinyağı gibi), fındık, fıstık ezmesi veya ıspanak ile diyetinize E vitamini ekleyin.



Çinko bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı ve yaraların iyileşmesinde etkili bir mineraldir. Çinko yağsız et, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt, tam tahıllı ürünler ve kuruyemişlerde bulunur. Özellikle kış aylarında bize sunulan en güzel deniz ürünlerinden olan balığı haftada 1-2 gün tüketerek çinko alımınızı arttırın.”