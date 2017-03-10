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Bahar Aylarının En Popüler Parfümleri

Bahar Aylarının En Popüler Parfümleri

Mart ayının gelmesi ile birlikte baharın coşkusu içimizi kaplamaya başladı.

Güneşin de kendisini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kışın kullandığımız kokular yerini daha hafif ve baharı andıran kokulara bıraktı. Peki Mart ayı ile birlikte hayatımıza giren ve ferahlatıcı – meyvemsi- çiçeksi kokuları ile gönlümüzü fetheden en trend parfümler neler? İşte size bahar ayının en popüler parfüm seçimleri…

Elie Saab Le Parfum Resort Collection
Parfüm denildiğinde şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Francis Kurkdijan’ın yaratıcısı olduğu bu parfüm,  meyve notalarının bir harmanlaması olarak karşımıza çıkıyor. Portakal çiçeği, Arap yasemini, nar nektarı ve paçuli parfümün en dikkat çeken notaları arasındadır.
 

kadın parfümleri

Dolce&Gabbana Velvet Cypress
Akdeniz peyzajı denildiğinde ilk akla gelen İtalyan Cypress'ten esinlenmiş olan bu parfüm; zarif, taze odunumsu turunçgil kokusu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bahar mevsiminin canlandırıcı etkisini şişesine hapseden Velvet Cypress; bergamot ve limonun canlandırıcı notalarıyla sizi kendinizi bir Akdeniz ülkesinde hissettirecek.
 
kadın parfümü

Lacoste L.12.12 Magnetic Pour Elle
Lacoste markası bu parfümünde üst notalarda meyveleri andıran kokulara yer verirken alt notalarında ise sofistike menekşe yaprağı ve yasemin kokuları ile sizi şaşırtıyor.
 
kadın parfümü

Victoria’s Secret Tease Flower
Baharın tüm enerjisini parfümüne yansıtan Victoria’s Secret markasının bu parfümü, içeriğinde bulunan tatlı orkide, bahar laleleri ve vanilya kreması ile baharın tüm tazeliğini size sunuyor.
 
kadın parfümü


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