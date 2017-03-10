Bahar Aylarının En Popüler Parfümleri
Mart ayının gelmesi ile birlikte baharın coşkusu içimizi kaplamaya başladı.
Güneşin de kendisini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kışın kullandığımız kokular yerini daha hafif ve baharı andıran kokulara bıraktı. Peki Mart ayı ile birlikte hayatımıza giren ve ferahlatıcı – meyvemsi- çiçeksi kokuları ile gönlümüzü fetheden en trend parfümler neler? İşte size bahar ayının en popüler parfüm seçimleri…
Dolce&Gabbana Velvet Cypress
Akdeniz peyzajı denildiğinde ilk akla gelen İtalyan Cypress'ten esinlenmiş olan bu parfüm; zarif, taze odunumsu turunçgil kokusu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bahar mevsiminin canlandırıcı etkisini şişesine hapseden Velvet Cypress; bergamot ve limonun canlandırıcı notalarıyla sizi kendinizi bir Akdeniz ülkesinde hissettirecek.
Lacoste L.12.12 Magnetic Pour Elle
Lacoste markası bu parfümünde üst notalarda meyveleri andıran kokulara yer verirken alt notalarında ise sofistike menekşe yaprağı ve yasemin kokuları ile sizi şaşırtıyor.
Victoria’s Secret Tease Flower
Baharın tüm enerjisini parfümüne yansıtan Victoria’s Secret markasının bu parfümü, içeriğinde bulunan tatlı orkide, bahar laleleri ve vanilya kreması ile baharın tüm tazeliğini size sunuyor.
Güneşin de kendisini iyiden iyiye hissettirmesi ile birlikte kışın kullandığımız kokular yerini daha hafif ve baharı andıran kokulara bıraktı. Peki Mart ayı ile birlikte hayatımıza giren ve ferahlatıcı – meyvemsi- çiçeksi kokuları ile gönlümüzü fetheden en trend parfümler neler? İşte size bahar ayının en popüler parfüm seçimleri…
Elie Saab Le Parfum Resort Collection
Parfüm denildiğinde şüphesiz akla gelen ilk isimlerden birisi Francis Kurkdijan’ın yaratıcısı olduğu bu parfüm, meyve notalarının bir harmanlaması olarak karşımıza çıkıyor. Portakal çiçeği, Arap yasemini, nar nektarı ve paçuli parfümün en dikkat çeken notaları arasındadır.
Dolce&Gabbana Velvet Cypress
Akdeniz peyzajı denildiğinde ilk akla gelen İtalyan Cypress'ten esinlenmiş olan bu parfüm; zarif, taze odunumsu turunçgil kokusu ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Bahar mevsiminin canlandırıcı etkisini şişesine hapseden Velvet Cypress; bergamot ve limonun canlandırıcı notalarıyla sizi kendinizi bir Akdeniz ülkesinde hissettirecek.
Lacoste L.12.12 Magnetic Pour Elle
Lacoste markası bu parfümünde üst notalarda meyveleri andıran kokulara yer verirken alt notalarında ise sofistike menekşe yaprağı ve yasemin kokuları ile sizi şaşırtıyor.
Victoria’s Secret Tease Flower
Baharın tüm enerjisini parfümüne yansıtan Victoria’s Secret markasının bu parfümü, içeriğinde bulunan tatlı orkide, bahar laleleri ve vanilya kreması ile baharın tüm tazeliğini size sunuyor.
Benzer Haberler
Far Kullanmanın Püf NoktalarıMakyajınıza havalı bir görünüm verecek, görünümünüzü en ufak bi..
Doğru Fondötenle Doğru UygulamaBir sürü para verip aldığınız fondöteninizin yüzünüzde hala ist..
Bahar Aylarının ‘Must Have’ Güzellik ListesiMart ayının gelmesi ile birlikte bahar coşkusunu hem içimizde h..
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.