Bahar Aylarının ‘Must Have’ Güzellik Listesi

Güneşin hafif hafif yüzünü göstermesi ile birlikte bahar ayına en çok yakışacak renkler ve kıyafetler de bir bir dolaplarımızdaki yerini almaya başladı. Peki, bahara merhaba dediğimiz şu günlerde bahar ayları için yapacağınız güzellik alışverişlerinize neler eklemeniz gerektiğini hiç düşündünüz mü? İşte size bahar ayının ‘must have’ ürünler listesi…



Tom Ford Nail Polish

Tom Ford markasının baharın coşkusunu ve enerjisini yansıtan bu rengi, sizin bahar alışveriş listenize eklemeniz gereken ilk ürünler arasında yer alıyor.



Face Ink markasının bu maskeleri bahar aylarını karşılarken cildinize ihtiyacı olan bakımı sunuyor ve cildinize aydınlık veriyor. Ürünler kedi şeklindeki kesimleriyle de eğlenceli bir bakım zamanı vaat ediyor.Doğal renkte dudaklar geçen sene olduğu gibi bu sene de oldukça popüler! Hourglass markasının doğal renklerde ürettiği bu dudak kalemi de doğallık trendinden vazgeçmeyenler için listenin en çekici ürünlerinden birisi.Ona sadece pudra dersek büyük bir hata yapmış oluruz. Shiseido markasının kusursuz renk tonlarını birleştirdiği bu ürünü hem cildinizde renk eşitliği, hem de cildinizin daha aydınlık ve fresh gözükmesini sağlayacaktır.