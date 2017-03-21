Bahar Sezonunun ‘Must Have’ Parçaları

Dolabınızdan kışlıkları kaldırıp baharlıkları ve yazlıkları ön taraflara çıkardığınız şu günlerde, ‘must have’ listenize eklemeniz gereken ve sizi stil sahibi bir görüntüye ulaştıracak olan sezonun en hit parçalarını sizin için derledik. İşte yeni sezonda dolabınızda yer etmesi gereken ‘must have’ parçalar…



Pembe renkler

Pembe renk yeni sezonda kıyafetlerden aksesuarlara kadar her alanda kendisini gösterecek renklerden birisi. Feminen etkiyi sonuna kadar hissedeceğimiz pembe rengin her bir tonu sezonun parlayan yıldızlarından. Siz de yeni sezonda dolabınızı ekleyeceğiniz pembe renk bir parça ile farklı ve stil sahibi olabilirsiniz.



Zara Mango

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Max Mara Zara

Sezonda ön plana çıkan renklerden birisi olan haki yeşili, özellikle kıyafetlerde kendisine yer bulan iddialı renklerden birisi. Haki yeşili geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda da birçok renk ile bir arada kullanılarak sizi hem tarz hem de cool gösterecek.Bahar ve yaz aylarının kurtarıcısı, stil sahibi her kadının dolabında mutlaka olması gereken parçalardan birisi: beyaz ayakkabı. Beyazın spor ayakkabı seçimlerinde akla gelen ilk renklerden birisi olduğu gerçeğinin yanı sıra; yeni sezonda beyaz topuklu ayakkabılar ve beyaz loafer modeli ayakkabılar da oldukça moda!