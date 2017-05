Bahar Yorgunluğuna Teslim Olmayın!

Yorgunluk, halsizlik, uyku eksikliği, baş ağrısı ve ruh halinizdeki değişiklikler bahar aylarının getirdiği kronik sorunların başında gelmektedir. Peki, bahar yorgunluğundan kurtulmak için ne yapmalıyız? Cevap basit: sağlıklı beslenmeliyiz.



Vücudumuzu yeniden canlandıran ve bahar yorgunluğunu azaltan besinler listesi:



Demir

Bahar ayları ile artan yorgunluk, aynı zamanda anemi olarak bilinen bir durum olan düşük kırmızı kan hücrelerinin de belirtisi olabilir. Demir eksikliğinin en çok görülen belirtileri; sürekli yorgunluk, ruh hali değişiklikleri, ilgisizlik hissi ve depresyon duygularıdır. Ciddi demir eksikliğinde uzman kontrolünde bir beslenme ve takviye ilaçlar önerilirken, düşük demir seviyelerinde ise demir içeriği bakımından zengin gıdaları tüketerek bu rahatsızlığın önüne geçilebilir. Demir açısından zengin gıdalar ise; deniz ürünleri (özellikle istiridye), kırmızı et, karaciğer, yumurta, tahıllar, kuru kayısı ve kuru üzümdür.



B vitamini

B vitamini eksikliklerinde hissedeceğimiz en önemli belirtiler; kansızlık ve bununla birlikte sürekli yorgunluk ve halsizlik gibi belirtilerdir. Bu yüzden bahar yorgunluğunu gidermede B vitamini alımı da en az demir kadar önemlidir. B vitamini açısından zengin besinler ise; nohut, karaciğer, ton balığı, somon balığı ve tavuk etidir.



C vitamini

Kış aylarında en çok başvurduğumuz vitamin grupları arasında olan C vitamini, bahar yorgunluğu için de birebirdir. Yapılan araştırmalar C vitamini eksikliğinin yorgunluk ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmıştır. C vitamini açısından zengin besinler; narenciye, biber, kivi, maydanoz ve brokolidir.



Beta-karoten

A vitamini öncüsü Beta-karotenin bilinen en büyük faydası bağışıklık sistemini arttırmaya yardımcı olmasıdır. Ancak beta karoten, yorgunluk ile de savaşmada gizli bir savaşçıdır. Beta karoten açısından zengin besinler; tatlı patates ve havuçtur.