Baharı Delimonti Lezzetleriyle Karşılayın
Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen mahsulleri kendine özgün yorumları ile sunan Delimonti’nin menüsünde bu mevsimde etli pazı sarma, zeytinyağlı rezene, bakla ezmesi(beton) ve kısır öne çıkıyor.
Sarma severlerin favori lezzetlerinden etli pazı sarma; dana eti ve pirinç ile hazırlanarak, tepsi yoğurdu ile servis ediliyor. Delimonti yorumu ile hazırlanan zeytinyağlı rezene, taze rezene, arpacık soğan ve portakal suyu lezzetlerini harmanlıyor. Kuru baklaların haşlanıp, tahin ve sarımsak ile zenginleştirildiği bakla ezmesi (beton), misafirler için farklı bir alternatif olurken; ince bulgur, taze soğan, domates ve maydanoz ile hazırlanan kısır ise lezzetli ve doyurucu bir seçenek.
Anadolu’daki yerel üreticilerden temin edilen taze ve mevsimsel ürünleri Delimonti’nin gastronomi marketinden de satın almak mümkün.
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