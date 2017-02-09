Baharın Canlılığı Yüze Yansıyor Renkler Tekrar Keşfediliyor

Dikkat çekici, kararlı ve ışık saçan bakışlarla sezonun ruh halinin en modern biçimde yansıtılabileceğini ifade eden Amway Global Makyaj Uzmanı Rick DiCecca; sınırlı sayıda üretilen bu serinin ikonik bir görünüm için canlı renk seçenekleri sunduğunu söylüyor.



Amway'in dünyanın en çok satan ilk 5, premium cilt bakım markası arasında yer alan Artistry'nin Spring 2017 Modern Icon Koleksiyonu'ndaki renkleriyle baharın canlılığı ve tazeliği kadınların yüzlerine yansıyor. Kadınların gündelik makyajına hareket katan 6 parçadan oluşan koleksiyon, ilkbaharda tazelenen yüzlere modern bir bakış açısı getirecek. Amway Artistry'nin bu özel koleksiyonu makyaj ve sanatı bir araya getirerek renklerin tekrar keşfedilmesini sağlayacak.



Koleksiyonun önemli parçalarından Artistry Signature Color Renkli Aydınlatıcı, özel krem formülü ve 3 boyutlu inci özelliği ile cilde anında parlaklık ve şeffaf pembe bir ışıltı veriyor. Artistry Signatur Color Işıltılı ikili göz farı ise kırık inci karışım pigmentleri ile göz makyajına farklı bir boyut ve parlaklık kazandırıyor.



ARTISTRY™ Spring 2017 Modern Icon Koleksiyonu Renkli Aydınlatıcı 111,35 T

ARTISTRY™ Spring 2017 Modern Icon Koleksiyonu Dudak Parlatıcısı- SOFT ROSE 78,92 TL

ARTISTRY SIGNATURE COLOR Kaş Kiti 117,88 TL

ARTISTRY™ Spring 2017 Modern Icon Koleksiyonu Işıltılı Toz İkili Göz Farı- So chic 152,21 TL

Artistry Spring 2017 Modern Icon Koleksiyonu'nun bir diğer ürünü olandudakları nemlendirirken, kadınların güzelliğini daha da ön plana çıkarıyor. Serideki Artistry Signature Color 7 parçadan oluşanpratik kullanım özelliği ile makyaj çantalarının vazgeçilmezi olacak.