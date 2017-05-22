Baharın Vazgeçilmezi: "Ceket Önerileri"
Havaların ısınması ile birlikte kıyafet dolaplarımızda mevsimlik geçişler için kurtarıcı olan ceketlere yer açtık.
Yeni sezonun en gözde parçalarından birisi olan ceketler sizin de alışveriş listenizde bir numaraya kadar yükseldi ise en trend ceket modellerine göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. İşte size fikir verecek 2017 ilkbahar-yaz sezonunun en trend ceket modelleri…
Nakışlı Kot Ceketler
Hem kot ceket trendini hem de sezonun adeta patlama yaratan nakış trendini bir arada kullanmaya ne dersiniz? Üstelik rahatlığı ve trend görüntüsü de garanti…
Deri Ceket ama renkli
Evet, siyah deri ceket tam bir kurtarıcıdır kabul ediyoruz. Ancak yeni sezonda baharın iç açıcı renkleri ile tasarlanan deri ceketler bize şimdiden ‘beni al’ diye çağrıda bulunuyor. Özellikle soft renkler şimdiden favorilerimizden birisi oldu, bizden söylemesi.
Haki Renkli Ceketler
Haki renk sezonun en trend renklerinden birisidir. Mevsimlik bir ceket alacaksanız tercihinizi haki yeşil renkten yana kullanabilir ve böylece sezonun trend görüntülerinden birisine imza atabilirsiniz.
Beyaz Blazer Ceket
Havalar ısındı ve beyaz renk ön plana çıkmaya başladı. Beyaz renk bir blazer ceket dolabınızda mutlaka olması gereken parçalardan birisidir.
Çiçek Desenli ceketler
Yeni sezona yeni bir ceket alarak merhaba demek istiyorsanız ve baharın enerjisini alacağınız bu ceket ile yansıtmak istiyorsanız; çiçek desenli ceketler sezonun en popüler parçalarından birisidir.
Yeni sezonun en gözde parçalarından birisi olan ceketler sizin de alışveriş listenizde bir numaraya kadar yükseldi ise en trend ceket modellerine göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. İşte size fikir verecek 2017 ilkbahar-yaz sezonunun en trend ceket modelleri…
Rahat Trençkotlar
Trençkot modası hiç bitmiyor! Mevsim geçişleri denildiğinde elimize ilk gelen ceket modellerinden birisi olan trençkotlar, ister şık isterseniz de spor bir görüntü için rahatlıkla kullanılabiliyor.
Burberry 6,095 TL
Nakışlı Kot Ceketler
Hem kot ceket trendini hem de sezonun adeta patlama yaratan nakış trendini bir arada kullanmaya ne dersiniz? Üstelik rahatlığı ve trend görüntüsü de garanti…
Stradivarius 179,95 TL
Deri Ceket ama renkli
Evet, siyah deri ceket tam bir kurtarıcıdır kabul ediyoruz. Ancak yeni sezonda baharın iç açıcı renkleri ile tasarlanan deri ceketler bize şimdiden ‘beni al’ diye çağrıda bulunuyor. Özellikle soft renkler şimdiden favorilerimizden birisi oldu, bizden söylemesi.
Zara 429,95 TL
Haki Renkli Ceketler
Haki renk sezonun en trend renklerinden birisidir. Mevsimlik bir ceket alacaksanız tercihinizi haki yeşil renkten yana kullanabilir ve böylece sezonun trend görüntülerinden birisine imza atabilirsiniz.
Pull & Bear 109,95 TL
Beyaz Blazer Ceket
Havalar ısındı ve beyaz renk ön plana çıkmaya başladı. Beyaz renk bir blazer ceket dolabınızda mutlaka olması gereken parçalardan birisidir.
Ipekyol 499 TL
Çiçek Desenli ceketler
Yeni sezona yeni bir ceket alarak merhaba demek istiyorsanız ve baharın enerjisini alacağınız bu ceket ile yansıtmak istiyorsanız; çiçek desenli ceketler sezonun en popüler parçalarından birisidir.
Twist 399 TL
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