Baharın Vazgeçilmezi: "Ceket Önerileri"

Yeni sezonun en gözde parçalarından birisi olan ceketler sizin de alışveriş listenizde bir numaraya kadar yükseldi ise en trend ceket modellerine göz atarak fikir sahibi olabilirsiniz. İşte size fikir verecek 2017 ilkbahar-yaz sezonunun en trend ceket modelleri…



Rahat Trençkotlar

Trençkot modası hiç bitmiyor! Mevsim geçişleri denildiğinde elimize ilk gelen ceket modellerinden birisi olan trençkotlar, ister şık isterseniz de spor bir görüntü için rahatlıkla kullanılabiliyor.



Burberry 6,095 TL

Stradivarius 179,95 TL

Zara 429,95 TL

Pull & Bear 109,95 TL

Ipekyol 499 TL

Twist 399 TL

Hem kot ceket trendini hem de sezonun adeta patlama yaratan nakış trendini bir arada kullanmaya ne dersiniz? Üstelik rahatlığı ve trend görüntüsü de garanti…Evet, siyah deri ceket tam bir kurtarıcıdır kabul ediyoruz. Ancak yeni sezonda baharın iç açıcı renkleri ile tasarlanan deri ceketler bize şimdiden ‘beni al’ diye çağrıda bulunuyor. Özellikle soft renkler şimdiden favorilerimizden birisi oldu, bizden söylemesi.Haki renk sezonun en trend renklerinden birisidir. Mevsimlik bir ceket alacaksanız tercihinizi haki yeşil renkten yana kullanabilir ve böylece sezonun trend görüntülerinden birisine imza atabilirsiniz.Havalar ısındı ve beyaz renk ön plana çıkmaya başladı. Beyaz renk bir blazer ceket dolabınızda mutlaka olması gereken parçalardan birisidir.Yeni sezona yeni bir ceket alarak merhaba demek istiyorsanız ve baharın enerjisini alacağınız bu ceket ile yansıtmak istiyorsanız; çiçek desenli ceketler sezonun en popüler parçalarından birisidir.