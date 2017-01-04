Bakliyat Tüketerek Yaşam Boyu Sağlıklı Kalın!

Gün geçtikçe artan, özellikle çocuklarımızın küçük yaşlarda yakalandığı obezite, insülin direnci, erken ergenlik gibi problemler ve sağlık sorunlarına kalıcı çözüm aramak için beslenme alışkanlığımızı gözden geçirmek gerekmektedir. Öğünlerimizde ev yemeğine ve baklagil tüketimine daha sık yer vermeliyiz. Çünkü baklagiller hem ekonomik hem de kansere karşı koruyucu, sağlığa yararlı bir besin grubudur.



Rahat Sindirin, Hafif Hissedin



Kabızlık problemi kişiyi mutsuz eder ve sürekli şişkinlik hali, gaz problemleri ile huzursuzluk hissi verir. Bunun için baklagil ailesinin üyeleri olan mercimek, barbunya ve nohut gibi lif içeriği yüksek besinler bağırsak florasını düzenler; kabızlık problemini önler.



Gebelikte ve Emziklikte De Bizimle



Gebeliğe hazırlık ve gebelik döneminde anne adayının B vitamini ve folik asit depolarını iyileştirmek için haftada en az 2 kez mercimek tüketmesi gerekir. Bununla birlikte tokluk hissi uyandırması ve posadan zengin olması ile gebelik boyunca aşırı kilo alımını önlemede yardımcı olur.



Osteoporozdan Vaz‘geçelim’



Osteoporozdan korunmak için başta çocukluk ve ergenlik dönemi olmak üzere menopoz dönemine kadar yeterli düzeyde vücuda kalsiyumun depolanması gerekir. Bunun için kalsiyum emilimi yüksek besinlerin ilk sırasında yoğurt yer alırken, ikinci sırada baklagiller yer alır.



Hücre Yenileyici



Mercimek, cildinizin nemini ve canlılığını korumasına yardımcı olur. Folik asit ve tiyaminin etkisi ile de nem dengesini ve kendini yenilemesi açısından muhteşem bir güç sağlayacaktır.



Polikistik Over ve Menopoz



Polikistik over sendromu bulunanlar düzenli barbunya tüketimi ile ovaryum etrafındaki yağlanmanın azalmasına ve regl dönemlerinin düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Menopoz sonrası kadınların düzenli nohut tüketimi ise menopoza bağlı sıcak basması gibi şikâyetleri hafifletir.



Diyetisyen Duygu Cebeci

