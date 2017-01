Baltalimanı’nın Gözdesi: Oba Restoran

Yaklaşık yarım asırdır varlığını sürdüren Oba Restoran, 500 kişiyi ağırlayabilecek kadar büyük bir mekân. Türk, Osmanlı ve Dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu özel lezzetler, Oba Restoran'nın eğitimli ve disiplinli personeli ile masalarınıza geliyor.



’a gitmek için en geçerli bahaneniz ise açık büfe kahvaltısı olacaktır muhtemelen. Hafta içi ve hafta sonu her gün zengin ve leziz seçenekli açık büfe kahvaltısını, denize sıfır bu mekânda Boğaz manzarası ile birleştirebilirsiniz. Her Ramazan ayında hazırladıkları özel şerbetler eşliğinde iftar ve sahur menüleri de en az kahvaltıları kadar akıllarda kalacak cinsten…alkolsüz nadir mekânlardan biri olan’da; çocuk parkı, mescit, internet ve vale gibi kendinizi ev konforunda hissedebileceğiniz birçok hizmet de bulunuyor.Artık geriye, rotanızı Baltalimanı’na çevirmek kalıyor!Baltalimanı Caddesi No: 54 Rumeli Hisarı / İstanbulTel: 0212 323 40 50