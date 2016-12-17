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Baltalimanı’nın Gözdesi: Oba Restoran

Baltalimanı’nın Gözdesi: Oba Restoran

Boğaz hattında sıralanan mekânlardan Oba Restoran, muhteşem deniz manzarası ve enfes lezzetleriyle yıllardır Baltalimanı’nda.

Yaklaşık yarım asırdır varlığını sürdüren Oba Restoran, 500 kişiyi ağırlayabilecek kadar büyük bir mekân. Türk, Osmanlı ve Dünya mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu özel lezzetler, Oba Restoran'nın eğitimli ve disiplinli personeli ile masalarınıza geliyor.
 

oba mekan

Oba Restoran’a gitmek için en geçerli bahaneniz ise açık büfe kahvaltısı olacaktır muhtemelen. Hafta içi ve hafta sonu her gün zengin ve leziz seçenekli açık büfe kahvaltısını, denize sıfır bu mekânda Boğaz manzarası ile birleştirebilirsiniz. Her Ramazan ayında hazırladıkları özel şerbetler eşliğinde iftar ve sahur menüleri de en az kahvaltıları kadar akıllarda kalacak cinsten…
 
lüks mekan

 
Boğaz manzaralı alkolsüz nadir mekânlardan biri olan Oba Restoran’da; çocuk parkı, mescit, internet ve vale gibi kendinizi ev konforunda hissedebileceğiniz birçok hizmet de bulunuyor.
 
lüks alkölsüz mekan

Artık geriye, rotanızı Baltalimanı’na çevirmek kalıyor!
 
Oba Restoran Adres: Baltalimanı Caddesi No: 54 Rumeli Hisarı / İstanbul
Tel: 0212 323 40 50
 


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