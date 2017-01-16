Başınız Ağrıyor Ama Neden?

Stres



Sizi strese sokan herhangi bir şey ya da biri, gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı veya migrene sebep oluyor. Sebebi tam olarak bilinemese de stresin, beyin içerisinde ağrı mesajlarını ileten sinirlerdeki hassasiyeti artırarak baş ağrısına neden olabileceği kabul ediliyor.



Hava durumu



Değişen sıcaklık derecesi, migrene daha kolay bir yol açabilir. Sıcak ya da soğuk olsun fark etmez; güneşli veya yağmurlu havalarda da baş ağrısı görülebilir. Hava durumuna etki edemeyeceğinize göre aşırı sıcak ya da soğuktan, ani değişimlerden mümkün olduğu kadar kendinizi korumalısınız.



Keskin Kokular



Kuvvetli ve keskin kokular, birçok insanda migreni tetikliyor. En sık rastlanan tetikleyici kokular; boya, parfüm ve çiçekler olarak biliniyor.



Saçlara Dikkat!



Çok sıkı yapılmış bir atkuyruğu, baş bandı, örgü ve sıkı oturan şapkalar da migreni tetikleyebilir ya da baş ağrısı yapabilir.



Egzersiz



Sizi fazlaca yoran aktiviteler de bazen baş ağrısına sebep olabiliyor. Bu çeşit baş ağrısı, migrene yakalanma oranı yüksek kişilerde daha da yaygındır. Nadiren de olsa, bu tür baş ağrısının beyin kanaması gibi ciddi bir sorunun işareti olabileceğini de unutmamak gerek.



Duruş Bozukluğu



Baş-boyun kasları, başınız ve boynunuzda basınç oluşturur. Desteği olmayan bir sandalyede oturuyor ya da görüş mesafenizden düşük ya da yüksekte bir ekrana bakıyorsanız, sıklıkla gerilim tipi baş ağrısına yakalanabilirsiniz.



Peynir ve İşlenmiş Gıdalar



Pastörize edilme süresi uzun olan peynirleri tükettiğiniz zaman, içerisindeki tiraminin yüksek oranda bulunması sebebiyle baş ağrısı oluşabilir. Ayrıca salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş gıdalar da baş ağrısını tetikleyebilecek nitritler, tiramin ve gıda katkı maddeleri içerdiği için uzak durmakta fayda var.



Sigara ve Kafein Kullanımı



Sigara içenler kadar sigara dumanına maruz kalanlar da küme tipi baş ağrısı yaşayabilir. Ayrıca sıklıkla tükettiğiniz kahve veya gazlı içecekler de baş ağrınızı tetikleyebilir. Gün içerisinde fazla miktarda kafein almaya alışmış kişilerde, yeterli kafein alamadıkları zaman da bundan kaynaklı baş ağrısı görülebilir.

