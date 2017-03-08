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Başörtülü İlk Balerin Olma Yolunda: Stephanie Kurlow

Başörtülü İlk Balerin Olma Yolunda: Stephanie Kurlow

Gün geçtikçe iş ve sanat hayatında muhafazakar ve tesettürlü kadınları görmeye devam ediyoruz.

Bunlardan birisi de Avustralya’da yaşayan Stephanie Kurlow. Kurlow henüz 14 yaşında olmasına rağmen dünyanın ilk başörtülü profesyonel balerini olma amacıyla durmaksızın çalışıyor.
 

tesettür muhafazakar kadın bale

Çok küçük yaşlardan itibaren dans eden Kurlow’un babası Avustralyalı, annesi ise Rus. Ailesinin 2010’da İslamiyeti seçmesinin ardından dansa ara veren Stephanie Kurlow, önceleri başörtüsüyle dans etmesine izin verilmeyeceğini düşünse de bale sevgisinden vazgeçememiş.
 
tesettür muhafazakar kadın bale

İlhamını ilk Afrika kökenli Amerikalı balerinler Michaela De Prince ve Misty Copeland’dan alan genç kız, ​dini inançlarının dans etmesine engel olmadığını göstermeyi amaçlıyor. Kurlow, konu ile ilgili “İnançları, ırkları ya da renkleri ne olursa olsun herkesin bir arada uyum içinde yaşayacağı bir dünyanın var olduğu konusunda insanları cesaretlendirmek istiyorum.” diyor.
 
tesettür muhafazakar kadın bale

Stephanie Kurlow şimdilerde profesyonel bir balerin olup devamında da dans okulu açmak istiyor. Renkli ve güzel bir Instagram hesabı olan Kurlow, Avustralya'da Osmanlı mimarisinden izler taşıyan Gelibolu Camii'sinden de fotoğraflarını Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde paylaştı.

tesettür muhafazakar kadın bale


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