Başroller Değişiyor: Kırmızı&Pembe
2017 İlkbahar-Yaz sezonuna hazırlandığımız şu günlerde, kıyafet listenize göz atarak sezonun moda parçalarını dahil ettiğiniz bir ‘must have’ listesi hazırlamak için geç kalmadınız!
Sezonun en iddialı ve öne çıkan renklerinden birisi olan, feminen bir görüntünün temel rengi olarak gösterilen pembe, yeni sezonda oluşturduğunuz listenin en dikkat çekici rengi olmaya aday. Peki, sezonun öne çıkan rengi olan pembe için en iyi yol arkadaşı hangi renk olabilir? İşte sezonun en iyi birlikteliklerinden birisi; pembe ve kırmızı.
Pembe ve kırmızı renk normalde birbiri ile birlikte kullanılması pek tercih edilmeyen renkler gibi gözükse de; yeni sezonda iki rengin birbirleriyle olan uyumu oldukça popüler! Sezonun trend ve modern görüntülerinden birisini oluşturan kırmızı ve pembenin birlikteliğini alışveriş listenize şimdiden eklemenizde fayda var.
Peki, kırmızı ve pembe renklerini bir arada kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte kırmızı ve pembe birlikteliğinin stil ipuçları…
Pembe Üst-Kırmızı Çanta
Havaya göre tercih edeceğiniz pembe renk bir kazak ya da bir gömlek ile birlikte kırmızı renk bir çanta kullanmak, sezonun en trend görüntülerinden birisine kavuşmanıza neden olacaktır.
Pembe Elbise-Kırmızı Çorap
Feminenliğin tüm gücünü kullanarak pembe renk bir elbise tercih ettiniz diyelim. Bu elbiseyi kırmızı renk bir çorapla tamamlamaya ne dersiniz? Kulağa farklı gelse de bu görüntü sizi oldukça stil sahibi bir havaya sokacaktır.
Pembe Palto
Pembe renk oversize bir kaban ya da trençkotun altına kırmızı ayakkabılarınızı giyerek iddialı ve farklı gözükmeye ne dersiniz?
Sezonun en iddialı ve öne çıkan renklerinden birisi olan, feminen bir görüntünün temel rengi olarak gösterilen pembe, yeni sezonda oluşturduğunuz listenin en dikkat çekici rengi olmaya aday. Peki, sezonun öne çıkan rengi olan pembe için en iyi yol arkadaşı hangi renk olabilir? İşte sezonun en iyi birlikteliklerinden birisi; pembe ve kırmızı.
Pembe ve kırmızı renk normalde birbiri ile birlikte kullanılması pek tercih edilmeyen renkler gibi gözükse de; yeni sezonda iki rengin birbirleriyle olan uyumu oldukça popüler! Sezonun trend ve modern görüntülerinden birisini oluşturan kırmızı ve pembenin birlikteliğini alışveriş listenize şimdiden eklemenizde fayda var.
Peki, kırmızı ve pembe renklerini bir arada kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte kırmızı ve pembe birlikteliğinin stil ipuçları…
Pembe Üst-Kırmızı Çanta
Havaya göre tercih edeceğiniz pembe renk bir kazak ya da bir gömlek ile birlikte kırmızı renk bir çanta kullanmak, sezonun en trend görüntülerinden birisine kavuşmanıza neden olacaktır.
Pembe Elbise-Kırmızı Çorap
Feminenliğin tüm gücünü kullanarak pembe renk bir elbise tercih ettiniz diyelim. Bu elbiseyi kırmızı renk bir çorapla tamamlamaya ne dersiniz? Kulağa farklı gelse de bu görüntü sizi oldukça stil sahibi bir havaya sokacaktır.
Pembe Palto
Pembe renk oversize bir kaban ya da trençkotun altına kırmızı ayakkabılarınızı giyerek iddialı ve farklı gözükmeye ne dersiniz?
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