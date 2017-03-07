Başroller Değişiyor: Kırmızı&Pembe

Sezonun en iddialı ve öne çıkan renklerinden birisi olan, feminen bir görüntünün temel rengi olarak gösterilen pembe, yeni sezonda oluşturduğunuz listenin en dikkat çekici rengi olmaya aday. Peki, sezonun öne çıkan rengi olan pembe için en iyi yol arkadaşı hangi renk olabilir? İşte sezonun en iyi birlikteliklerinden birisi; pembe ve kırmızı.Pembe ve kırmızı renk normalde birbiri ile birlikte kullanılması pek tercih edilmeyen renkler gibi gözükse de; yeni sezonda iki rengin birbirleriyle olan uyumu oldukça popüler! Sezonun trend ve modern görüntülerinden birisini oluşturan kırmızı ve pembenin birlikteliğini alışveriş listenize şimdiden eklemenizde fayda var.Peki, kırmızı ve pembe renklerini bir arada kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? İşte kırmızı ve pembe birlikteliğinin stil ipuçları…Havaya göre tercih edeceğiniz pembe renk bir kazak ya da bir gömlek ile birlikte kırmızı renk bir çanta kullanmak, sezonun en trend görüntülerinden birisine kavuşmanıza neden olacaktır.Feminenliğin tüm gücünü kullanarak pembe renk bir elbise tercih ettiniz diyelim. Bu elbiseyi kırmızı renk bir çorapla tamamlamaya ne dersiniz? Kulağa farklı gelse de bu görüntü sizi oldukça stil sahibi bir havaya sokacaktır.Pembe renk oversize bir kaban ya da trençkotun altına kırmızı ayakkabılarınızı giyerek iddialı ve farklı gözükmeye ne dersiniz?