Başroller Değişti: Çorap

İşte o trendlerden birisi yeni sezonda tüm ilgileri çoraplara çevirmekte! Evet, yanlış okumadınız, çoraplar yeni sezonun en gözde ve en trend parçalarından birisi olmak için geri sayımda!



Ünlü moda haftalarının sokak stillerinde sıkça karşılaştığımız açık ayakkabıların altına giyilen çoraplar, bu sezon moda dünyasında bizi nasıl bir trend beklediğine dair ilk görüntüleri verdi. Genelde ayakkabılara yönelen ilgileri kıskanan çoraplar, yeni sezonda başrol olmak için hiç vakit kaybetmemiş!



İlkbahar-yaz sezonu olmasına rağmen açık ayakkabıların bile içinden çıkarak iddiasını ortaya koyan çorap modası, özellikle sezona damgasını vuran sim detayları ile göz alıcı bir fark yaratmak için kolları sıvamış!



Yazlık gibi gözüken ayakkabılarımızı soğuk havalarda da giymemize yardımcı olan bu trend, ilk başlarda biraz fazla iddialı gibi gözükse de moda dünyasının önde gelen isimlerinin sıkça kullanması ile birlikte gözümüze normal gelmeye başladı bile! Siz de ünlü isimlerin stillerinden ilham alarak çorap modasına ayak uydurabilir, tüm dikkati ayakkabılarınızın içine giydiğiniz iddialı çoraplara çekebilirsiniz!



@senaseveer



