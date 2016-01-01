Bayraktan Başörtüsü Yoğun İlgi Görüyor

Tüm bu yaşananlardan önce de Türk bayrağından başörtüsü tasarlayan ve Trend Fest İstanbul 2016 festivali kapsamında stant açan Mülkesin Kara, “Biz bunu daha önce tasarlamıştık ama maalesef son dönemlerde gerçekleşen terör saldırıları milli duyguları daha da güçlendirdi.” dedi.



Festivalinin 60 katılımcısından birisi olan ve 22 yıldır ipek boyamacılığı, eşarp tasarımı yapan Mülkesin Kara; markası Argite ve festivalin katılımcıları arasında olan kızı Zeynep Kara ile birlikte çalışıyor. Vual ipek, saten ipek, twill ipek, krepdöşin gibi kumaşlarla başörtüsü tasarlayan Kara; her üründen sadece bir tane üretiyor. Tasarladığı eşarplarda kök boya kullanan Kara, hepsini kendisi boyuyor. Mülkesin Kara, ebru desenli eşarplar da ürettiğini, yılda iki kez tekne açtığını ve ilkbahar ile sonbaharda ebru üretimlerini yaptığını belirtiyor. Ebru desenleriyle süslediği eşarplarını ise daha çok yurt dışına, özellikle de en çok ABD’ye gönderiyor.



Mülkesin Kara’nın ürettiği bayraktan başörtüsünün tabii ki bir de hikâyesi var. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, ablası Merve Kavakçı’nın Meclis’ten çıkmak zorunda olduğu zamanda başındaki başörtüsünün aynısını üretmesi için Kara’nın kapısını çalmış. Aynı eşarp Ravza Kavakçı için üretilmiş ve bu eşarpla Ravza Hanım Meclis’te yemin etmiş. Sonrasında da kullanamasa da bayrak desenli başörtüsü siparişi vermiş. Bu da Mülkesin Kara’ya çıkış noktası olmuş ve arkasından bayrak desenli başörtülerini üretmeye başlamış. 2016 yılı içerisinde yaklaşık 15 başörtüsü ürettiğini söyleyen Kara, her birini özel sipariş üzerine yapıyor.