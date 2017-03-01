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Bebekler İçin Sağlıklı Banyo Keyfi

Bebekler İçin Sağlıklı Banyo Keyfi

Bioderma Laboratuvarları tarafından bebek ve çocukların cildine özel olarak geliştirilen formülüyle saçlı deri ve cildi tahriş etmeden temizleyen ABCDerm Foaming Cleanser, cildi nazikçe arındırırken aynı zamanda nemlendiriyor.

Dermatolojik olarak test edilen ABCDerm Foaming Cleanser, mükemmel cilt ve göz toleransına sahip olmasının yanı sıra sabun ve paraben içermiyor.

Biderma Laboratuvarları tarafından bebek ve çocukların hassas cildine özel olarak geliştirilen ABCDerm Foaming Cleanser, içerdiği nazik sürfaktanlar  (coco betain) sayesinde saçlı deri ve cildi tahriş etmeden temizliyor.

Formülündeki nazik tansiyoaktif içerikler cildi nazikçe arındırırken, pentilen glikol cildi nemlendiriyor.

Kimler için: Bebek ve çocukların, en hassas ciltler dahil tüm cilt ve saç tipleri için kullanımına uygundur.
Kullanım şekli  : Nemli vücut ve saçlara uygulanır. Köpürtülür ve durulanır. Nazikçe kurulanır.

(Yeni doğan ünitesinden çıkan ve sağlıkla eve dönen tüm bebekler için kullanımı uygundur.)
 


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