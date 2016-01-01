Bedenine mabedin ruhuna cennetin gibi davran diyorum hep. Çünkü sağlıklı yaşama giden yol işte tam da bu yoldan geçiyor. Beden, zihin, ruh dengemizi layıkıyla korumak ve kendimize iyi bakmak şu hayattaki en birincil görevimiz. Sağlıklı yaşam alışkanlığı denildiğinde hep sağlıklı beslenmeden bahsediliyor olması oldukça doğru olsa da artık tek başına yeterli olmadığı da hem bilim hem de tıp dünyasının kabul ettiği bir gerçek. Gerçekten iyi yaşıyor muyuz hadi bir bakalım kendimize;



Sağlıklı besleniyorum. Nedir sağlıklı beslenmek; şekerin sıfır, unun minimum tutulduğu bir beslenme midir sadece? Tabi ki hayır. Sağlıklı beslenmek demek kontrollü beslenmek demektir. Atalarımızdan geçen mirasa bakıp genetikten getirdiğimiz beslenme alışkanlıklarımıza baktığımızda şeker dışında herşeyi tüketmiş olduklarını görürüz. Şimdi ise durum çok farklı. Yediklerimizin doğallığını her an tartışır olduk. Mümkün olduğunca doğalını bulmaya niyetle çıktığımız alışverişlerimizin faturasıda oldukça yüksek. Doğal olan pahalı anlayışı piyasaya ve akıllarımıza kodlanmış vaziyette. Bizler yoğurdunu, peynirini, ekmeğini, pekmezini, tarhanasını, turşusunu, salamurasını, çökeleğini, pestilini kendi yapan annelerin çocuklarıyız. Bu anlamda unutulan şeyleri hayata geçirmek sağlıklı yaşam konusunda atılacak en önemli adımlardan bir tanesi olmalı. Kendimizin ve çocuklarımızın sağlığı en çok biz kadınların elinde. Gıdaları mümkün olduğunca kendi mutfağımızda yapıyor olmak hem ruhen hem de bedenen bizi iyi hissettirecektir.



Gelelimdiğer olmazsa olmazlarına; hergün kendinize ayıracağınız 1 saat ile hem mutluluk hormonu salgılamak hem de kalpten, beyine tüm organların sağlıklı yaşamlarına katkıda bulunmak sizin elinizde. Nasıl mı? Tabi ki spor ile. Zamanım yok, hava çok soğuk, sonra yaparım gibi mazeretleri bir yana bırakıp bir kez başladığınızda, tadını alıp bırakamayacak hatta bir süre sonra yapmadığınızda vicdan azabı hissetmeye başlayacaksınız. Spor yapmak için illa spor salonlarına gitmeye gerek yok. Dışarıda yapılacak tempolu yürüyüşler üzerine yapılacak esnetme hareketleri bile yeterli olacaktır. Unutmayın vücudunuz ne kadar esnerse hayata karşıda o kadar esnek olacak ve dışarıdan gelen olumsuzluklardan çok etkilenmemeye başlayacaksınız.Bir diğer konumuz ruhsal rahatlama için yapılacak egzersizler. Bunun için günde sadece 15 dakikanızı ayırmanız yeterli olacaktır. Kadim nefes tekniklerini uygulayarak hem metabolizmanızı hızlandırabilir hem de rahatlayabilirsiniz. Internet ortamında bile kolayca öğrenebileceğiniz bu teknikleri yapabilir hale gelmeniz için de herhangi bir eğitime gitmenize gerek yok. Kadim teknikler bir kez öğrenilir ve hayat boyu yardımsız uygulanabilir. Herşey nefesle başladı ve sayılı. Önemini anlamak aslında çok zor değil.Bir diğer yardımcı yöntem meditasyon teknikleri. Bunu dua etmek olarakta düşünebilirsiniz. Varolanlara verilecek şükür enerjisi ile yaradana teşekkür etmek, olmasını arzu ettiklerinizi imgeleyerek yaradanın rızasını istemekte bir meditasyon şekli aslında. Kelimelere kalıplar koymadan, size neyin iyi geldiğini kendi kendinize keşfederek kendinize kattığınız herşey mutlaka işe yarayacaktır. Önemli olan yargılamamak, korkmamak ve hep iyiye odaklanmak. Başkalarının hakkında konuşmak yada yargılamak enerjinin size dönmesi demektir. Bundan sebep etrafta ne olursa olsun ‘Allah iyiliğini versin’ deyip yola devam etmek en özeli ve en anlamlı olanıdır.Yeni yıla girerken öncelikle kendinize bir şükür listesi yapın. Bu aslında ne kadar çok şeye sahip olduğunuzu size hatırlatacaktır. İkincisi ise telefonunuza kendinize vereceğiniz bir randevu saati ve günü yazın. O gün o saatte iyi yaşam adına hayatınızda eksik olan ne ise onu yapmak adına bir adım atın. Randevunuza ne kadar sadık olduğunuz yine sorumluluk bilincinizin bir göstergesi olacaktır. Bakalım kendinize de başkalarına ayırdığınız zaman kadar zaman ayırabiliyor musunuz?kısaca; beden, zihin, ruh dengesi demektir. Öyleyse baştaki mottoyu tekrar edelim; ‘bedenine mabedin, ruhuna cennetin gibi davran.’Yeni yıl iyilikler getirsin.Sevgiyle…