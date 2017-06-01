Beklenen Oldu: Abdest Bozmayan Helal Oje

Gün geçtikçe tesettürlü ve muhafazakar kadına yönelik gelen yepyeni moda ve güzellik haberlerine bir yenisi daha eklendi. Birçok kadının merakla beklediği yenilik, oje markası Orly ve MuslimGirl.com ortaklığından geliyor. Piyasaya abdest almaya engel olmayan, helal oje sunacak olan bu iş birliği daha başında büyük bir ilgi gördü.



İçeriğinin sağlıklı maddelerden oluşturulduğu belirtilen helal ojede; argan yağı, B5 ve C vitamini de bulunuyor. Pek çok Müslüman kadının uzun zamandır beklediği bu ojeler, temiz içeriği yanında tırnaklara nefes aldırması ile de dikkatleri çekiyor.



MuslimGirl.com'un kurucusu Amani Al-Khatahtbeh’ten ortaya çıkan bu ojeler, ilk olarak 6'lı setler halinde satışa sunulacak. Bordo, kırmızı, bronz bir ton, lila ve nude tonları yanında sette ayrıca bir simli bir de şeffaf ojeler olacak.

