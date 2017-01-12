Beluga Fish Gourmet’nin Şefinden Lezzetli Balık Yemenin Püf Noktaları

Kış sezonunun gelmesiyle birlikte balık sezonu da açıldı. Sofralarda balık şöleninin yaşanacağı bu dönemde, Ataşehir’in sevilen mekânlarından Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant lezzetli balık yemenin de püf noktaları var diyerek “Denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirilmeli” uyarısında bulundu



Yenilikçi lezzetleri ve kalite anlayışıyla Türkiye’de alanında en sevilen, ünlü isimlerin de tercihi olan Beluga Fish Gourmet’nin şefi Cengiz Nalbant, kömür ızgarasında pişirilen balığın sağlık ve lezzet açısından daha uygun olduğunu vurgulayarak balık yemenin püf noktalarını balıkseverler için açıkladı.



Beluga Fish Gourmet’nin Şefi Cengiz Nalbant’tan lezzetli balık yemenin püf noktaları;

Balığın lezzetini alabilmek için mevsiminde yiyin.

Balığı kılçığıyla pişirin. Kılçığıyla pişirilen balıklar daha lezzetli olur.

Balık eti çok narindir. Bu yüzden denizden çıkan taze balığın pişerken dağılmaması için 4-5 saat dinlendirildikten sonra pişirilmeli.

Balığı ızgara olarak tercih edin. Sağlık ve lezzet açısından en uygun pişirme yöntemidir.

Balığınızı usta ellerden çıkan kaliteli mekânlarda yiyin.