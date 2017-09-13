Benetton’dan 2017 İlkbahar Koleksiyonu

Koleksiyonda Mimari Etki



Modern ve akışkan kumaşları, şık çizgilerle birleştiren koleksiyonda; mini kruvaze ceketler, bol pantolon ve blazerlar, geometrik etkilerin görüldüğü elbiseler bulunuyor. Ve o bilindik renk armonisi, yine ben buradayım diyor!



Piet Mondrian’ın modern sanatından ilham alınarak hazırlanan parçalar; farklı kesimler, grafik desen ve çizgilerden meydana geliyor. “Karıştır - Eşleştir” trendine uygun pamuklu hafif trikolarla da Benetton’un dinamik ruhu yansıtılıyor.Bohem havasıyla baharı çağrıştıran el örgüsü oversize hırkalar, “country” tarzında kazaklar koleksiyonun bir diğer çizgisini oluşturuyor. Yumuşak ve sakin renklerdeki blazerlar, maksi etekler, tulumlar, chino pantolonlar, doğal ipliklerle üretilen trikolarla da görüntü tamamlanıyor.