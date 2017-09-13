Benetton’dan 2017 İlkbahar Koleksiyonu
Renkli ve dinamik tarzıyla dikkatleri çeken United Colors of Benetton, bekleyenlerini şaşırtmayan yeni İlkbahar 2017 koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde tanıttı.
Koleksiyonda Mimari Etki
Hem Asimetrik Hem Renkli
Piet Mondrian’ın modern sanatından ilham alınarak hazırlanan parçalar; farklı kesimler, grafik desen ve çizgilerden meydana geliyor. “Karıştır - Eşleştir” trendine uygun pamuklu hafif trikolarla da Benetton’un dinamik ruhu yansıtılıyor.
Yumuşak ve Sakin
Bohem havasıyla baharı çağrıştıran el örgüsü oversize hırkalar, “country” tarzında kazaklar koleksiyonun bir diğer çizgisini oluşturuyor. Yumuşak ve sakin renklerdeki blazerlar, maksi etekler, tulumlar, chino pantolonlar, doğal ipliklerle üretilen trikolarla da görüntü tamamlanıyor.
Koleksiyonda Mimari Etki
Modern ve akışkan kumaşları, şık çizgilerle birleştiren koleksiyonda; mini kruvaze ceketler, bol pantolon ve blazerlar, geometrik etkilerin görüldüğü elbiseler bulunuyor. Ve o bilindik renk armonisi, yine ben buradayım diyor!
Hem Asimetrik Hem Renkli
Piet Mondrian’ın modern sanatından ilham alınarak hazırlanan parçalar; farklı kesimler, grafik desen ve çizgilerden meydana geliyor. “Karıştır - Eşleştir” trendine uygun pamuklu hafif trikolarla da Benetton’un dinamik ruhu yansıtılıyor.
Yumuşak ve Sakin
Bohem havasıyla baharı çağrıştıran el örgüsü oversize hırkalar, “country” tarzında kazaklar koleksiyonun bir diğer çizgisini oluşturuyor. Yumuşak ve sakin renklerdeki blazerlar, maksi etekler, tulumlar, chino pantolonlar, doğal ipliklerle üretilen trikolarla da görüntü tamamlanıyor.
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