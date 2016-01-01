Besin Alerjisine Dikkat!

Alerjik reaksiyonları olan çocukların çevremizde artması ile birlikte özellikle anneler ve anne adaylarının alerji konusuna ilgisi de arttı. Peki, alerji nasıl anlaşılır?



Çocuklarda görülen besin alerjisi, çocuğun vücudunun bazı besin maddelerine karşı aşırı tepki göstermesi olarak açıklanabilir. Alerjinin ilk belirtileri olarak cilt kuruluğu, yanaklarda pütürleşme ve döküntü gibi reaksiyonlar görülebilir. İlerleyen dönemler ise alerjinin reaksiyon şiddeti artar ve kusma ya da ishal olarak kendini gösterebilir.

Besin alerjilerinin ana nedenlerinden birisi şüphesiz çocukların genetik alerjik özelliği taşımalarıdır. Ailede bulunan alerjiye yatkınlık, çocuğu da etkileyebilir.



Besin alerjileri, bebek rahatsızlıkları arasında son zamanlarda en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Çocuklarda besin alerjisi denildiğinde akla gelen yiyeceklerin başında fıstık, fındık, ceviz gibi kuru yemişler geliyor. Kuru yemişlerin yanında son zamanlarda etrafımızdan sıkça duyduğunuz inek ve diğer hayvanların sütleri ve yumurtaya karşı alerji de olabilir.



Peki, besin alerjisi nasıl anlaşılır?

Besin alerjisi diğer alerji türlerine göre hafiften ağıra doğru ilerler. Bebeklerde ve çocuklarda görülen, sebebi anlaşılamayan kusmalar ve kabızlık, besin alerjisinin temel belirtileri olarak belirtilebilir. Ayrıca kaşıntı, vücutta kızarıklık, deri kabarıklıkları, dudak, gözler, kulaklar ve eklemlerde şişkinlikler, yüksek ateş, nefes borusunun daralması sonucu ortaya çıkan yutkunma zorluğu gibi belirtiler de önemlidir.

Bebeklerin en büyük problemlerinden birisi olan gaz sancıları, besin alerjisinin anlaşılması açısından önemli olabilir. Çünkü üç haftadan uzun süren şiddetli gaz sancısı, besin alerjisini işaret ediyor olabilir.



