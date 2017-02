Best Cars Ödülleri Sahiplerini Buldu

Auto motor & sport dergisinin 1976 yılından bu yana düzenlediği “Yılın En İyi Otomobilleri – Best Cars Ödülleri” bu yıl ilk defa Türkiye’de gerçekleştirildi. 20 Şubat 2017 Pazartesi günü Dedeman İstanbul’da düzenlenen törende, 378 model arasından 11 kategoride belirlenen yılın en iyi otomobili ödülleri sahiplerini buldu.



Auto motor & sport dergisinin düzenlediği ve okuyucuların oylarıyla yılın en iyi otomobillerinin seçildiği “Best Cars 2017 Ödülleri” bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenlendi. Generali Sigorta ve Avis’in ana sponsorluğunda gerçekleşen törene Dedeman İstanbul Oteli ev sahipliği yaptı.



Best Cars 2017’nin asıl kazananı eğitim oldu

Güncel modellerin auto motor & sport okurları tarafından oylanarak yılın en iyi otomobilinin seçildiği Best Cars anketi bu yıl 41’inci kez gerçekleştirildi. Türkiye’deki auto motor & sport okuyucuların ilk defa katılacağı ankette 378 model 11 farklı kategoride değerlendirildi. Jüri Özel ödülünü Toyota C-HR ve Fiat Egea aldı.

Best Cars 2017 bu sene en iyi otomobillerin yanında sosyal sorumluluk tarafıyla da dikkat çekti. Best Cars 2017’ye dahil olan tüm katılımcılar Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda eğitim gören 10-18 yaş arasındaki öğrencilerin eğitimine destek vermek üzere okul eşyaları getirdi. Katılımcılar toplanan okul eşyalarıyla öğrencilerin yardımcı oldu.



Gecenin kazanan otomobilleri ise şöyle;

Yılın En iyi Minik Sınıf Otomobili: Hyundai i10

Yılın En iyi Küçük Sınıf Otomobili: BMW i3

Yılın En iyi Kompakt Sınıf Otomobili: Hyundai i30

Yılın En iyi Orta Sınıf Otomobili: Alfa Romeo Giuila

Yılın En iyi Üst Orta Sınıf Otomobili: Mercedes E Serisi

Yılın En iyi Üst Sınıf Otomobili: BMW 7 Serisi

Yılın En iyi Spor Otomobili: Honda NSX

Yılın En iyi Cabrio Otomobili: Mazda MX-5

Yılın En iyi Kompakt SUV Otomobili: Hyundai Tucson

Yılın En iyi Büyük SUV Otomobili: Volvo XC90

Yılın En iyi Aile Otomobili: BMW 2 Serisi Active Tourer