Beyaz Adrenalinin Kalbi; Kayak Merkezleri 

Kıtzbuhel, Avusturya



Kış sporlarının kalbi Tirol’ün en eski kayak merkezlerinden biri olan Kitzbuhel, hem çok iyi korunmuş bir ortaçağ kasabası görümünde hem de her noktası ile kar ve kayak kokan, birinden güzel ve gelişmiş tesislere sahip. Son zamanlarda yenilenen yönetim anlayışları ile de sadece ‘en eskilerden’ olarak anılmıyor; artık en iyiler arasında da gösteriliyor. Öyle ki 2015 Dünya Kayak Ödülleri’nde ‘En İyi Kayak Merkezi’ ödülünü alarak bunu kanıtlamış oldular.



Courchevel, Meribel ve Belleville gibi dünya sosyetesinin kayak tatili için tercih ettiği merkezleri birleştiren Üç Vadiler (Les 3 Vallées), toplam 600 km’lik pist uzunluğu ile misafirlerini ağırlıyor. Ayrıca bu merkezlerin ‘sosyete’ ile anılması gözünüzü korkutmasın. Courchevel’in değişik noktalarında, farklı tarz ve bütçelere yönelik köyler de bulunuyor. Hangi noktasında olursanız olsun, kayak keyfiniz değişmiyor.Bulgaristan’ın yeni kayak merkezlerinden olan Bansko, iyi işletmesi ve hizmetleri sayesinde kısa bir zamanda ülkenin köklü merkezlerinden olan Borovets’in önüne geçti. 75 km uzunluğundaki bakımlı pistleri, rahat ulaşımı ve her bütçeye uygun tatil seçenekleriyle Türkiye’deki rakiplerine gözdağı veriyor.Dolomiti Superski, Doğu İtalyan Alpleri yani Dolomitler’in birden fazla kayak merkezini birbirine bağlayan bir bölge olarak biliniyor. Bu özelliği sayesinde tek bir skipass ve kısa mesafe otobüs transferleri ile tam 1.200 km’lik bir kayak safarisi yapmak mümkün oluyor. Tatil planınıza, Cortina d’Ampezzo gibi hem ‘kara’ hem de ‘slow-ski’ pistleri ile ünlü, Val Gardena gibi kırka yakın restoranıyla Tirol ve İtalyan mutfaklarının bir karışımını misafirlerine en iyi şekilde sunan merkezleri de katabilirsiniz. Bölgeye en rahat ve kolay ulaşımın Venedik’ten olduğu da düşünülürse, kayak safarinize bir de Venedik gibi efsanevi bir şehri de ekleyerek tatilinize renk katabilirsiniz.Alpler, en iyi kayak merkezleri içerisinde ilk akla gelen olmasıyla beraber rakipleri arasında da açık ara birinci. Ama kayağın beşiği İskandinavya’da da keşfedilmeyi bekleyen bir sürü güzellik mevcut. Bunların en ilginç ve en iyi merkezlerinden biri de Riksgransen. Sezon açılışı yapmak için kış karanlığı ve soğuğunun geçmesini bekleyen merkezde, mayıs ve hatta haziran aylarında yapılan ‘yaz ortası’ şenliklerine kadar kaymak, gece yarısı güneşinin tadını çıkarmak mümkün. Telesiyejin solundan indiğinizde İsveç’e, sağından indiğinizde ise Norveç’e kadar kayabilirsiniz. Norveç fiyortlarının daha fazla tadını çıkarmak isterseniz, telesiyejin bitişiğindeki tren istasyonundan 45 dakikalık etkileyici bir yolculukla Narvik’e ulaşabilirsiniz.Fransa’nın Üç Vadiler’i gibi, İsviçre’nin de Dört Vadiler’i (Les 4 Vallées) Verbier, la Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz ve Thyon kayak merkezlerini birleştiriyor. İleri seviyedeki kayakçıların gözdesi olan bu merkez, 200 km/s’in aşılabileceği 3.333 m yükseklikteki Mont Fort pisti ile hız yarışlarının dünyadaki en önemli merkezlerinden biri olarak görülüyor.Avusturya’daki 300’den fazla kayak merkezi içinde Ischgl, kayarken başka bir sınıra geçmeyi de tecrübe edebileceğiniz bir yer. Ischgl’ın 240 km’lik pistlerinde kayarken İsviçre’ye geçip; buradan İsviçre’nin Samnaun kasabasına doğrudan kayabilir, duty free’den alışverişinizi yapıp tekrar kayak alanına dönebilirsiniz. Tabii pasaportunuzu da yanınıza alırsanız...