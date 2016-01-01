Beymen Club ve Can Yayınları’ndan Sürpriz İş Birliği!

Bir moda markası ile bir yayınevi ortak bir projede buluşup iş birliği yaparak, Türkiye’de bir ilk gerçekleştiriliyor.



Geçtiğimiz sezonu oldukça hareketli geçiren, şık ve heyecanlandıran tasarımlarıyla gönülleri fetheden Beymen Club; Türk edebiyatının çağdaş ve klasik yapıtlarını Türkçe’ye kazandıran en önemli yayınevlerinden Can Yayınları ile işbirliğine giderek, klasikleşmiş kitaplardan ilhamla yeni ürünler tasarladı.T-shirtle beraber aynı tasarımları içeren çanta, ayraç ve kitaptan oluşan setler satışa sunuldu. Dostoyevski’nin Beyaz Geceler – Bir Hayalperestin Anıları, Oscar Wilde’ın Mutlu Prens ve Jane Austen’ın Aşk ve Gurur kitaplarından ilham alınarak hazırlanan setler, hem moda tutkunlarını hem de kitap kurtlarını mutlu edecek gibi görünüyor. Yapılan iş birliğinin bununla da sınırlı kalmayıp, önümüzdeki aylarda yeni kitap ve tasarımların eklenmesiyle koleksiyonun zenginleşeceği belirtiliyor.Bu keyifli setlere Beymen Club mağazalarından veya onlineden ulaşabilirsiniz.