Bilinmeyenleri ile Aloe Vera



FORMU JEL, İÇERİĞİ ZENGİN…



Zambakgiller ailesine mensup olan aloe vera, aslında Afrika kökenli bir bitki. Yapraklarını kırdığınızda içinden jel formunda bir sıvıya ulaşıyorsunuz. İşte o cilt bakım ürünlerinde de sıklıkla duyduğunuz içeriği, bu jel oluşturuyor.



Faydalı enzimler, vitamin, mineral ve aminoasit sağlayan aloe vera, insan sağlığı bilhassa cilt bakımı için büyük önem taşıyor. Birbirinden değerli faydaları ile bu bitkiye bir şans vermelisiniz…



ALOE VERANIN FAYDALARI



Aloe vera dedik, cilt bakımı ile başlamamak olmaz… Güneş yanıklarında, iltihaplarda tedavi etme etkisi gösteren bitki aynı zamanda sivilce ve çıban tedavisinde de kullanılıyor. Ciltte önceden oluşmuş yara ve yanık izlerine de etkisi olduğu biliniyor.



Nemlendirme özelliği de, aloe veranın size sunduklarından. Ciltte kurulukları giderirken saçta ise güçlendirme işlevi görüyor.



Özellikle yazın güneşin UV ışınlarına karşı koruma sağlamak her şeyden önemli görülüyor. Güneşe çıkmadan önce aloe vera içeren bir güneş kremi uygulamanız işinizi kolaylaştıracaktır.



Kadınların bitmek bilemeyen derdi selülit için de aloe veranın size söyleyecekleri var. Birçok selülit kreminin içerisinde göreceğiniz aloe verayı, düzenli ve sağlıklı beslenme ile sporun yanında selülitleriniz için kullanabilirsiniz.

