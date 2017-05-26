Bilmeniz Gereken 4 Moda Fotoğrafçısı

Bu kapsamlı dünyanın birçok farklı alana açılan kapısı, farklı yolları var. Moda fotoğrafçılığı da bunlardan biri. Üstelik son yıllarda oldukça popüler hale gelen bu meslekten bilmeniz gereken ünlü 4 ismi sizler için bir araya getirdik…



MARIO TESTINO

Moda dünyasının fotoğrafçılık alanında belki de en çok telaffuz edilen ismi Mario Testino. Kendisi Peru’lu olan fotoğrafçı, adını ilk olarak 1977 senesinde Prenses Diana’nın Vanity Fair için vereceği pozda onu seçmesi ile duyurdu. O, bugüne kadar Vanity Fair dahil Vogue ve birçok ünlü dergiye çekim yapan bir isim. Tüm bunların yanı sıra halen kraliyet ailesi için de çekimler yapıyor. Mesela İngiliz Kraliyetinden Kate ve William’ın günlerce konuşulan nişan fotoğrafları Mario Testino’ya ait.

PAOLO ROVERSI

İtalyan fotoğrafçı Paolo Roversi’nin fotoğrafları, kendine özgü tarzı ve çekimi ile hemen fark edilenlerden. Zarif, zevk sahibi ve duygu yüklü fotoğraf çalışmaları yapan sanatçı, daha çok portre seviyor. Paolo Roversi, günümüzde i-D için 10 tane kapak çekiminin yanında sıklıkla Yohji Yamamoto ve Dior ile de çalışmalar yapıyor.

Moda fotoğrafçılığı kariyerine 70’lerde Rolling Stones Magazine ile başlayan Annie Leibovitz için, en ünlü kadın moda fotoğrafçısı diyebiliriz. Genellikle erkeklerin hakim olduğu bir sektör olan moda fotoğrafçılığında, alışık olunandan farklı bir çizgisi olan ve srıa dışı çalışmalara imza atan Leibovitz, bu yönüyle takdir edilesi.Fransız fotoğrafçı Patrick Demarchelier, bu mesleğe 30 yılını vermiş bir fotoğrafçı. Fotoğrafları ile Grace Coddington’ın dikkatini çekerek kariyerine başlayan Demarchelier, bugün Vogue’a sayısız kapak çekmiş, Dior’dan Chanel’e Louis Vuitton’a kadar neredeyse tüm dünya markaları ile çalışmış bir fotoğrafçı. Demarchelier aynı zamanda Prenses Diana ile iyi arkadaşlığı sebebi ile de 1989 senesinde Diana’nın kişisel fotoğrafçısı olmuştu.