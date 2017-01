"Bin Gölge Bir Ayna" şiir kitabı Kanserli Çocuklara Umut Oluyor

Kanserli bir çocuğun gözünün içine baktığında "Keşke yardım edebilsem" diye içinden geçirdiği yıllarda kurduğu hayalini gerçekle buluşturan genç şair; “Hayata Tutun” anlayışı ile gerçekleştirdiği bu çalışmanın örnek olacağına inandığını belirterek, bu ülkede kanserle mücadele eden insanların maddi ve manevi her türlü desteği görmelerine her koşulda yardım etmeyi amaçladığını dile getiriyor.



“Kanserle mücadele etmek zorunda kalan çocuklarımızın neler hissettiğini, neler yaşadığını doğru anlayıp; onlara destek olabilmek için var gücümle çalışıyorum” diyen genç şair, yeni projelerini bir dernek ile yürütmek istiyor. Bunun için görüşmelerinin devam ettiğini dile getiren Gençosman, çocuklarının hayatlarını daha da renklendirmeyi amaçlıyor.



“Arzu Gençosman”dan kanserli çocuklar için şiirler...



Şiir yazarken resim de çizmeye başlayan ve kendini bu alanda da geliştiren yetenekli şair Arzu Gençosman, kitabının ön ve arka kapak resimlerinin de kendine ait olduğunu ifade etti. Kendi duygularının her zerresini bir çocuğun umudu olmasına yönelik yaptığı çalışmalara adayan Gençosman, çalışmalarının en önemli parçası olan "Bin Gölge Bir Ayna" isimli şiir kitabını başta D&R ve İdefix olmak üzere, online mecralarda satışa sundu.



Arzu Gençosman Kimdir?



1988 yılında Bursa’da doğdu. 3-4 yaşlarında okuma-yazmayı kendi kendine öğrendi. 8 yaşında şiir yazmaya başladı. Çok küçük yaşlarda bale ve piyano eğitimleri aldı ve okul yıllarında müzik ve tiyatro ile ilgilendi. 12 yaşında okuduğu okulun düzenlediği şiir yarışmasında birincilik ödülü aldı. Kimya mühendisliği lisans eğitimi esnasında bilim, sanat ve felsefe bütünlüğünü sağlamak ve korumayı esas alarak resimle bireysel olarak ilgilenmeye başladı. Bilinç akışı ile soyut resimler yapan Arzu Gençosman, lisans dönemi ve sonrasında tiyatro ile aktif olarak ilgilendi. 2012 yılında ilk kısa film senaryosunu yazdı. Oyunculuk eğitimleri aldı. 2016 yılı itibariyle küçük soyut hikayeler yazmaya başlayan Genosman, yine aynı yıl içinde “Bin Gölge Bir Ayna” adındaki ilk şiir kitabını çıkararak gelirleriyle kanserli çocuklara umut olmayı hedefledi. Halen Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisansına devam etmektedir.