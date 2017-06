Bir Dakikada Tertemiz Saçlar

Yaz geldi ve havalar ısınmaya başladı. Isınan havalar ile birlikte her gün duş alma ve saçlarımızı yıkama rutinlerimiz de başladı. Ancak her gün saç yıkamaktan hoşlanmayanlar, bu sıcaklarda terleyen ve yağlanan saçları ile nasıl başa çıkacaklar? İşte son zamanlarda özellikle yağlı saç tipine sahip olanların favori ürünlerinden birisi: kuru şampuanlar. Özellikle gününü yoğun bir tempoda geçiren kadınların çok sevdiği kuru şampuanlar, zamandan tasarruf ettiren mucizevi bir ürün! Piyasada çok fazla talep görmesi ile birlikte hemen hemen tüm saç bakım markalarının piyasaya sürdüğü bu şampuanlar, farklı ihtiyaçlara da cevap verecek şekilde üretiliyor.



Saçlarını yağlı ve ağırlaşmış hissettiğinde yardımına koşacak olan kuru şampuanı, öncelikle saç diplerine aralıklarla uygulayıp sonrasında da ellerinle dağıtıp tarayarak uygulayabilirsin. Böylece tertemiz saçlara kavuşmak sadece birkaç dakikanı alan bir işlem haline gelebilir.



Peki, piyasada çokça bulunan kuru şampuanların en iyileri ve en çok tercih edilenleri hangileri derseniz, işte sizin için kuru şampuanların en iyileri…



Batiste Kuru Şampuan

Birçok kadının en çok beğendiği ve severek kullandığı Batiste kuru şampuanlar, farklı koku seçenekleri ile kuru şampuana farklı bir yorum getiriyor. Hem saçlardaki yağı emen hem de hacimli saçlara kavuşmanızı sağlayan Batiste Kuru Şampuan, alışveriş listenizde ilk sırada yer alabilir.



Kerastase Powder Bluff Kuru Şampuan

Kerastase saç konusunda her üründe olduğu gibi bu üründe de oldukça başarılı! Markanın iddialı ürünlerinden birisi olan Kerastase Powder Bluff Kuru Şampuan, özellikle mis gibi çiçek kokusu sayesinde banyodan yeni çıkmış havasını saçlarınıza etkili bir şekilde veriyor. Ayrıca şampuanın ısıya karşı koruma etkisi de sevilen diğer özelliklerinden birisi.



Davines Kuru Şampuan

Bu kuru şampuanın en sevilen yönü saçları sertleştirmemesi. Bu sayede saçları yumuşacık yapıyor ve temiz bir görüntü de sağlıyor.



Toni&Guy Kuru Şampuan

Kuru şampuanlar arasında en popüler markalardan birisi olan Toni&Guy büyük boy şişesi ile kadınların en çok tercih ettikleri arasında yerini alıyor. Saçlara hem hacimli hem de yumuşak bir görünüm vermesi de cabası.