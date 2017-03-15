Bir Fondöten Meselesi

Peki, ünlü makyözlerden edindiğimiz tüyolar kapsamında, yağlı cilde sahip olanların fondöten uygulamak için yapmaları gereken taktikler nelerdir?



İşte fondötenin yağlı ciltte güzel durması için yapılması gerekenler…



Doğru Ürün hangisi?

Yağlı bir cilde sahip olanlar her ürünü alıp kullanamazlar. Makyaj ürünlerinde de yağlı cilde sahip olan kişilerin tercih etmesi gereken ürünler yağsız, mat bir görüntüde olan makyaj ürünleri olmalıdır. Bu özellikte seçilen bir fondöten, cildinize daha güzel oturacak ve mat yapısı sayesinde yüzdeki parlamaları da önleyecektir.



Fondöten uygulaması yapmadan önce cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Cildiniz yağlı bile olsa sabahları süreceğiniz nemlendirici ile cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta nemlendirici seçimi yaparken yağsız yapıda olan nemlendirici seçmeniz. Unutmayın cildinizi nemlendirmezseniz cildiniz daha çok yağ üretecektir.Fondöten seçimi ve fondöten uygulamadan önce cildimizin hazırlanması konularından sonra sıra geldi fondöteni cildimize uygulamaya. Bu aşamada en iyi yöntem bir sünger yardımı ile fondöteni yüze bastırarak uygulamaktır. Eğer profesyonel ve mat bir görüntü istiyorsanız; fondöteni uyguladıktan sonra yüzünüze bir fırça yardımıyla transparan pudra uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yüzünüz daha mat ve fondöteniniz daha oturmuş gözükecektir.