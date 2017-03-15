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Bir Fondöten Meselesi

Bir Fondöten Meselesi

Yağlı ciltler problemli ciltlerdir. Akneye yatkınlıkları ve sürekli parlamaları yüzünden ne yaparsanız yapın istediğiniz gibi yüzünüze oturan bir makyaj yapmanız neredeyse imkânsızdır.

Peki, ünlü makyözlerden edindiğimiz tüyolar kapsamında, yağlı cilde sahip olanların fondöten uygulamak için yapmaları gereken taktikler nelerdir?

İşte fondötenin yağlı ciltte güzel durması için yapılması gerekenler…

Doğru Ürün hangisi?
Yağlı bir cilde sahip olanlar her ürünü alıp kullanamazlar. Makyaj ürünlerinde de yağlı cilde sahip olan kişilerin tercih etmesi gereken ürünler yağsız, mat bir görüntüde olan makyaj ürünleri olmalıdır. Bu özellikte seçilen bir fondöten, cildinize daha güzel oturacak ve mat yapısı sayesinde yüzdeki parlamaları da önleyecektir.
 

fondoten

Makyaj Öncesi Hazırlık
Fondöten uygulaması yapmadan önce cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Cildiniz yağlı bile olsa sabahları süreceğiniz nemlendirici ile cildinizi makyaja hazırlayabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken nokta nemlendirici seçimi yaparken yağsız yapıda olan nemlendirici seçmeniz. Unutmayın cildinizi nemlendirmezseniz cildiniz daha çok yağ üretecektir.
 
fondoten


Fondöten uygulama şekli
Fondöten seçimi ve fondöten uygulamadan önce cildimizin hazırlanması konularından sonra sıra geldi fondöteni cildimize uygulamaya. Bu aşamada en iyi yöntem bir sünger yardımı ile fondöteni yüze bastırarak uygulamaktır. Eğer profesyonel ve mat bir görüntü istiyorsanız; fondöteni uyguladıktan sonra yüzünüze bir fırça yardımıyla transparan pudra uygulayabilirsiniz. Bu şekilde yüzünüz daha mat ve fondöteniniz daha oturmuş gözükecektir.
 


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