Bir Moda Klasiği: Vazgeçilmez Leopar

Böyle desenler moda dünyasının ‘kült’ objesi haline gelerek artık klasikleşmiş bir hal almış oluyorlar. 2017 kışına hazırlandığımız şu günlerde, moda dünyasının klasiklerinden biri olan leoparı incelemeye ve ‘Leopar desenini nasıl kullanmalıyız?’ sorusuna cevap aramaya çalıştık. İşte moda dünyasının kült desenlerinden biri olan leopar deseni ile şık ve tarz olmanın yolları…



Miu Miu

Aquazzura

Christian Louboutin

Saint Laurent

Stella Mccartney

Stella Mccartney



deseni iddialı ve dikkat çekici bir desen şüphesiz. Bu sebeple herkes tarafından kıyafetlerde tercih edilebilecek bir desen olarak görülmüyor. Ancak moda dünyasının en popüler desenlerinden birisi olan ve trendi asla geçmeyen leopar desenini, kombinlerinizde sadece kıyafetlerde kullanmanız gerekmiyor. Leopar desenli bir çanta ya da ayakkabı da kombininize şık bir dokunuş yapacaktır.desenini kullanmak tam bir sanattır. Bu kadar iddialı ve göze çarpan bir parçayı kullanarak şık olmanın tek bir yolu vardır, o da dengeli kullanmak.desenini dengeli kullandığınızda ve bir parçada tercih edip geri kalan parçaları tek renk tercih ettiğinizde,deseni doğru bir şekilde kombininizi tamamlayacaktır.