Bir seyyahın resimli güncesi

İş Sanat Kibele Galerisi, ressam Muhsin Kut’un 60 yıla yaklaşan sanat yolculuğunu gözler önüne seren retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor.



1959 yılında Taksim Meydanı’na çıkan merdivenlerin yanındaki duvarda açık havada açtığı ilk sergisinden 1960’lı yılların son dönemlerine kadar tuval üzerinde spatula ile çalışan sanatçı, sonraki yıllarda desen ağırlıklı eserler üretir. “Kara kalem hata kabul eder lakin tükenmez kalem ve dolma kalem hata sevmezdi.” diyen Kut, sonraki yıllarda kara kalemden vazgeçerek tükenmez kalem ve dolma kalemi titizlikle kullandığı çalışmalara imza atar.



Seyahat ettiği ülkeler ve özellikle de doğup büyüdüğü İstanbul, Kut’un resminin ana konusudur. İstanbul, çatılarıyla, limanlarıyla, gemileriyle ve sokaklarıyla tükenmez bir kaynaktır sanatçı için… Muhsin Kut, 2010 yılında açtığı “Gözüme Ne Takıldı İse…” sergi kataloğunda İstanbul için şöyle der: “İstanbul resmi yapmak hem kolay hem de zor. Hele Boğaziçi veya o dolaylardan bir mahalleyi veya semti konu seçmişsem. Yıllardır İstanbul manzaraları yapan bir ressam olarak, gözüme ne takıldı ise; güzelliğine, çirkinliğine bakmadan resmetmeye çalıştım.”Baktığı yerleri ve nesneleri keskin bir zekâ ile gözlemleyen Kut, çoğu zaman ironi dolu bakış açısını resimlerine de yansıtır. Renk konusunda ekonomik bir icra ile resim yapan sanatçı, tuvalin yüzeyini izleyeni yormadan doldurur. Baktığımızda gördüğümüz, onun seçtiği yerin hem anlık kaydı hem de estetik değeridir. Desenle çıktığı yolda kontura dönüşen çizgiler sanatçının resimlerinde; duvarları, yolları, elektrik tellerini, gemi direklerini, kapı sövelerini ve daha nice ayrıntıyı keskinleştirerek çerçeveler.1959’daki ilk sergisinden bu yana Muhsin Kut’un resimleri bir seyyah güncesidir. İstanbul, Sydney, Amsterdam, Prag, Tasmanya, Venedik, Symi ve daha nice yer ve an Kut’un gözünden önce kâğıda sonra kâğıt tuvale geçer. Oturduğu kafede ya da bir bankta gözüne takılan her neyse onu kâğıdına alan sanatçı, eline geçen her şeye gördüğünü çizer ve onu saklar. Zaman içinde çizdiği her çizgi onun resimli güncesi olur.Henüz Akademiye girmeden Bakırköy’de doğduğu evde başlayan resim yapma tutkusu ve sonrasında aldığı eğitim ve dünyayı sığdırdığı kendi evreni onu her defasında yeni ve farklı konulara sürükler.Sanatseverler, Muhsin Kut’un retrospektif sergisi aracılığıyla sanatçının yıllar içinde odaklandığı şehirleri ve konuları izleme olanağı bulurken; Kut’un resim dili vasıtasıyla aktardığı yerlere yeniden bakabilecekler. 1950’lerin ortasından bugüne kadarki görüntüler; izleyeni bir yandan sanatçının üretim diline tanık ederken bir yandan da belgesel bir okuma yapmaya davet edecek. Sergi, 28 Şubat- 15 Nisan tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi’nde ziyarete açık olacak.