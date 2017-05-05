  1. Anasayfa
  2. Bir ‘’Tatlı’’ Festival Başlıyor!
Bir ‘’Tatlı’’ Festival Başlıyor!

Bir ‘’Tatlı’’ Festival Başlıyor!

Havaların ısınması, festival sezonunu da beraberinde getirdi.

Her hafta bir mekanda çeşitli alanlarda düzenlenen festivaller, hız kesmeden devam ediyor. Bu kez davet edildiğiniz festival, baştan sona ‘’tatlı’’.
 
Doğumla beraber başlayan birçok kutlama merasimi, özel günler ya da sadece kendimizi veya sevdiklerimizi şımartmak istediğimiz anlar… Bunların hiçbiri biliyorsunuz ki tatlı olmadan olmuyor… O bizim çocukluktaki ödülümüz, yetişkinlikteki yol arkadaşımız.
 
İşte tüm bu sebeplerden yola çıkılarak düzenlenen Tatlı Fest, bu yıl ikincisi ile karşımıza çıkıyor. İlki Ankara’da başarı ile düzenlenen festival, bu sene İstanbul'da gerçekleştirilecek. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta; modern ve geleneksel tatlılar, şekerci ve çikolatacılar, pastacı&butik pastacılar, dondurmacılar, kahve ve çay markaları, küçük ev aletleri, profesyonel malzemeler, aşçılık okulları, tarifler ve tadımlar, atölyeler, performanslar, bolca müzik ve daha birçok etkinlik bulabileceksiniz…
 


Benzer Haberler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.