Bir ‘’Tatlı’’ Festival Başlıyor!

Her hafta bir mekanda çeşitli alanlarda düzenlenen festivaller, hız kesmeden devam ediyor. Bu kez davet edildiğiniz festival, baştan sona ‘’tatlı’’.



Doğumla beraber başlayan birçok kutlama merasimi, özel günler ya da sadece kendimizi veya sevdiklerimizi şımartmak istediğimiz anlar… Bunların hiçbiri biliyorsunuz ki tatlı olmadan olmuyor… O bizim çocukluktaki ödülümüz, yetişkinlikteki yol arkadaşımız.



İşte tüm bu sebeplerden yola çıkılarak düzenlenen Tatlı Fest, bu yıl ikincisi ile karşımıza çıkıyor. İlki Ankara’da başarı ile düzenlenen festival, bu sene İstanbul'da gerçekleştirilecek. 5-6-7 Mayıs tarihlerinde Küçükçiftlik Park’ta; modern ve geleneksel tatlılar, şekerci ve çikolatacılar, pastacı&butik pastacılar, dondurmacılar, kahve ve çay markaları, küçük ev aletleri, profesyonel malzemeler, aşçılık okulları, tarifler ve tadımlar, atölyeler, performanslar, bolca müzik ve daha birçok etkinlik bulabileceksiniz…

