Biraz Cesaret: Eğlenceli Çoraplar

Yaz kış fark etmeksizin topuklu veya düz ayakkabılarla, rengârenk çeşitli desenli veya düz çoraplar oldukça dikkat çekiyor. İlk olarak geçtiğimiz sezonlarda Prada, Miu Miu, Marni defilelerinde gördüğümüz, açık ayakkabı içine giyilen çorap modası, etkisini kaybetmeden varlığını sürdürüyor.Aklınıza gelebilecek her tarz ve stilde bu ikiliyi görmek mümkün. Sokak modasının yıldız isimleri, bu trendde oldukça cesur davranıyor. Şık kombinleri sporlaştıran, spor kombinlere coolluk katan trendi uygulamak ise biraz cesaret istiyor…Spor ayakkabılarınızdan çıkan renkli çoraplar veya topuklu ayakkbı içine giyeceğiniz çoraplar, dikkati ilk olarak o noktaya çekecektir. Bunun için kombinin bütününde bu hususu göz ardı etmemek gerek.Bu trendi sadece kadınlar uyguluyor zannediyorsanız, yanılıyorsunuz.sahibi erkekler de hem spor hem de takım elbiseli şık kombinlerinde bu trendi uygulayabiliyor. Oldukça şık takımların altında renkli çoraplar görürseniz, şaşırmayın!