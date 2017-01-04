Bitki Çayının Zararı Olmaz Demeyin!

Hastane Derindere Beslenme ve Diyet Uzmanı Meltem Şeniz Toksoy’dan hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen ve çok tüketilen bitkilerin yararlarının yanı sıra zararlarını öğrendik…



Bu Bitkileri Tüketirken Dikkat!



Sinameki Yaprakları: İçerisinde bulunan antrakinonlar sayesinde bağırsakları çalıştırma konusunda etkilidir. Ara sıra oluşan kabızlığın kısa süreli tedavisinde iyi bir seçenek olabilir. 10 yaş altı çocuklarda kullanılması önerilmez. Crohn, ülseratif kolit gibi bağırsak hastalıklarında sebebi bilinmeyen karın ağrısı söz konusu olduğunda kesinlikle kullanılmamalıdır. Sinameki yaprakları uzun süre kullanıldığında kabızlığın daha da kötüleşmesine neden olur. Hipokalemi ve kardiyak bozukluklara yol açabilir. Ayrıca antiaritmik ilaçlarla, bazı diüretiklerle meyan kökü ile etkileşime girer.



Ekinezya: Tekrarlayan üst solunum yolları ve ürogenital sistem enfeksiyonlarının önlenmesi ve deri üzerindeki yüzeysel yaraların tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Tüberküloz, lökozis, kollajenozis, MS, AIDS gibi ilerleyen ve bağışıklık sistemini olumsuz yönde etkileyen hastalıklarda kullanılmamalıdır.



Isırgan Kökü: Bazı zayıflama çaylarında da bulunan ısırgan, genellikle diüretik olarak kullanılır. Benin prostat kanserinin ağrılı idrar, sık idrara çıkma, gece idrara kalkma gibi tedavisinde kullanılır. Bu bitkiyi kullanmadan önce idrar yapmada görülen güçlüklerin altta yatan nedeni mutlaka hekim tarafından belirlenmeli ve cerrahi gibi diğer tedavi yöntemlerine gerek duyulmadığı ortaya konmalıdır. Mide-bağırsak şikâyetlerinin yanı sıra cilt reaksiyonlarına da neden olabilir.



Hayıt: Kurutulmuş olgun meyveleri adet düzensizlikleri ve adet öncesi dönemde görülen problemlerin giderilmesine yardımcı olarak kullanılır. Hamilelikte kullanılmamalıdır.



Karayılan otu: Sıcak basması, aşırı terleme, uyku bozuklukları gibi menopoza bağlı tedavisinde yardımcıdır. Östrojene bağlı tümörlerde kullanılması konusunda dikkatli olunmalıdır. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılmaması gerekir. Mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir.



Ardıç Meyvesi: Zayıflama çaylarında diüretik etkili olarak kullanılan ardıç meyvesinin; hamileler ve böbrek yetmezliği olanların kullanmaması gerekir.



Yeşil Çay: Zayıflamaya yardımcı bir bitkisel ürün olarak hem tek başına hem de karışım olarak çayların içerisinde yer alır. Yapılan araştırmalar; metabolizma üzerine ciddi olumlu etkilerinin yanı sıra, önerilen dozdan fazla tüketiminin karaciğere zararlı etkilerinin olduğunu da göstermektedir.

