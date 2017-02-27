Bitki Çaylarının Saç Dökülmesine Faydası Var Mıdır?

Saç dökülmesi sorunu eğer uzun zamandır devam eden ve miktar olarak rahatsız edecek derecede ilerlemiş ise; internette var olan birçok tarif ve teşhise güvenmeden önce muhakkak bir cilt doktoruna görünmeli ve dökülmenin nedeni detaylı olarak araştırılmalıdır.



Günümüz yoğun ve koşturmaca temposunda saç dökülmesinin de birçok nedeni olabilir. Gebelik dönemi, stresli iş yaşamı, enfeksiyonel bir takım hastalıklar, kemoterapi alımı, ateşli hastalıklar, frengi, aşırı yoğun A vitamini alımı gibi faktörler saç dökülmesi arttıran nedenlerden sadece birkaçıdır.



Peki, tüm bu nedenleri bir kenara koyduğumuzda ve esas sorun olan saç dökülmesine yoğunlaştığımızda, saç sağlığına faydalı olan bitki çaylarını derledik…



Önemli: Saç dökülmesi bir rahatsızlığın belirtisi olabilir. Bu sebeple öncelikle bir cilt uzmanına başvurmak, ardından bitkisel kaynaklardan şifa beklemek en doğru adım olacaktır.



Papatya çayı

Papatya çayının birçok faydası olduğunu biliyorduk ama saçlarımıza iyi geldiğini sanırım çoğumuz yeni duyduk. Saç dökülmesini önlemek isteyenler için saç derisini papatya çayı ile durulamak, mucize adımlardan biri olabilir. Bu işlemi yapmak için; 1 litre kaynar suyun içine 1 avuç dolusu papatya çiçeği atarak ağzı kapalı bir şekilde yaklaşık yirmi dakika demlendirin. Bu karışım soğuduktan sonra yeni yıkadığınız saç derinize ve hatta saçınızın tümüne papatya çayını sürün ve masaj yapın. Ardından saçınızı durulamadan kurumaya bırakın.



Adaçayı

Adaçayı birçok soruna çare olduğu gibi saç dökülmesine de iyi geliyor. Adaçayı ile saçlarınızı güçlendirmek için; 1 litre kaynar suyun içine 4-5 yaprak adaçayı atarak 15 dakika kadar demlenmeye bırakın ve soğuduğunda yeni yıkadığınız saçınızın diplerine ve tellerine sürerek masaj yaparak yedirin. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta; hamilelikte adaçayı tüketimini mutlaka doktora sorarak yapmanızdır.



Isırgan otu çayı

Isırgan otunun saçlara olan faydası bilinen bir gerçek. Birçok hastalığa derman olan ısırgan otu, saç derisini ve saç köklerini güçlendirerek saç dökülmesi konusunda da etkili bir çözümdür. Isırgan otu çayı için; 1 litre kaynar suyun içine bir tutan ısırgan otu atmalı ve 20 dakika demlenmesi için beklemelisiniz. Karışım soğuduktan sonra da temiz saçınızın diplerine ve tellerine sürebilirsiniz.





