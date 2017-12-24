Bizler Özel Gecelerin Maestrolarıyız
Yaklaşık 15 senedir organizasyon sektörü içerisinde görev alan ve birçok önemli firmada çalışan Neslihan Hoşcan, kendi şirketi olan Lavin Event Production Design’da tüm deneyimlerini ortaya koyuyor. Hoşcan, işlerinin organizasyon başladığında başladığını, bu yüzden her zaman soğukkanlı ve atik olmaları gerektiğini söylüyor.
Neslihan Hoşcan
Organizasyon işinin sadece dekor, çiçek, masa-sandalyeden ibaret olmadığını, event başladığı anda işlerinin başladığının altını çiziyor Neslihan Hoşcan. Ve ekliyor: ‘’Bizler o gecenin maestrolarıyız. Pusuda bekleyen sürprizlere karşı soğukkanlı ve atik olmalıyız. Aslında müşterilerimiz bizim hizmetimize para ödüyor. Zira bu da yaşanılan tecrübelerle doğru orantılıdır...’’
Başarılı organizasyonlarıyla adından söz ettiren Lavin Event hikayeniz nasıl başladı?
Daha önce ortağı olduğum şirketten ayrılıp, bu yolu tek başıma yürümek istediğime karar verdim. Daha genç, dinamik, kreatif bir ekip kurup kaldığım yerden yoluma devam ediyorum.
Size en çok talep hangi organizasyonlar için geliyor ?
Genel olarak birçok farklı organizasyon için teklif alıyoruz. Fakat bir sıralama yapmam gerekirse; düğün, kına, nişan, doğum günü ve kurumsal event taleplerinin daha ağırlıklı olarak geldiğini söyleyebilirim.
Doğum günleri de çoğu insan için büyük önem taşır. Bir doğum gününe nasıl hazırlanıyorsunuz?
Öncelikle doğum günü sahibinin hayalleri ve isteklerini değerlendirerek bu istekler doğrultusunda bir yol izliyor ve onlar için unutulmaz bir anı yaratmayı hedefliyorum.
Organizasyonlarınızı düzenlerken size belirli bir konsept veya taleple gelinmediğinde nelerden ilham alıyorsunuz?
Açıkçası sosyal eventlerde gelin-damadın kimliği, hayata bakış açısı ve zevkleri, kurumsal eventlerde ise; şirketin kurumsal kimliği ve iç yapısını baz alarak kendi bilgi ve tecrübemle konsolide edip bir noktaya geliyoruz.
Lavin Event olarak düzenlemiş olduğunuz organizasyonların bu denli görkemli ve ses getirir nitelikte olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşinizde olmazsa olmazlarınız var mı?
Öncelikle disiplin, düzen, doğru planlama, işin sonuna kadar arkasında olma ve mesuliyet duygumun çok yüksek olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda dünyadaki fuarları ve trendleri yakından takip edip, organizasyonlarıma uyguluyorum.
RUSTİK OBJELER VE MUMLAR YİNE ÖN PLANDA
Organizasyonlarda size ne kadar zaman önce gelmeliler? Davet, Baby Shower, doğum günü veya düğün?
Projenin detayına bağlı olarak 1 ay ile 5 ay arasında değişiklik gösterir. Zira yapmış olduğumuz eventlerin planlaması ve koordinasyonu uzun zaman alıyor.
Bu yılki organizasyon trendleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da modern görünümlü cam ve gümüş şamdan ve vazolar hayatımızda. Bunun yanı sıra toprak tonları ile bordo kombinasyonlar, rustik objeler ve tabii ki mumlar vazgeçilmezlerimiz.
Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğunuz en ilginç organizasyondan, sizi en çok zorlayan veya konseptiyle farklı hissettiren işlerden bahseder misiniz?
Aslında hiçbir organizasyon şu ana kadar beni zorlamadı. Ancak proje iç yapısıyla destinasyon eventleri, Hint-İran-Lübnan-Azeri düğünleri ve bu yörelerin gelenek görenekleri beni her zaman heyecanlandırmıştır.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.