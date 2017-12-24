Bizler Özel Gecelerin Maestrolarıyız

Yaklaşık 15 senedir organizasyon sektörü içerisinde görev alan ve birçok önemli firmada çalışan Neslihan Hoşcan, kendi şirketi olan Lavin Event Production Design’da tüm deneyimlerini ortaya koyuyor. Hoşcan, işlerinin organizasyon başladığında başladığını, bu yüzden her zaman soğukkanlı ve atik olmaları gerektiğini söylüyor.



Neslihan Hoşcan

Organizasyon işinin sadece dekor, çiçek, masa-sandalyeden ibaret olmadığını, event başladığı anda işlerinin başladığının altını çiziyor Neslihan Hoşcan. Ve ekliyor: ‘’Bizler o gecenin maestrolarıyız. Pusuda bekleyen sürprizlere karşı soğukkanlı ve atik olmalıyız. Aslında müşterilerimiz bizim hizmetimize para ödüyor. Zira bu da yaşanılan tecrübelerle doğru orantılıdır...’’Daha önce ortağı olduğum şirketten ayrılıp, bu yolu tek başıma yürümek istediğime karar verdim. Daha genç, dinamik, kreatif bir ekip kurup kaldığım yerden yoluma devam ediyorum.Genel olarak birçok farklı organizasyon için teklif alıyoruz. Fakat bir sıralama yapmam gerekirse; düğün, kına, nişan, doğum günü ve kurumsal event taleplerinin daha ağırlıklı olarak geldiğini söyleyebilirim.Öncelikle doğum günü sahibinin hayalleri ve isteklerini değerlendirerek bu istekler doğrultusunda bir yol izliyor ve onlar için unutulmaz bir anı yaratmayı hedefliyorum.Açıkçası sosyal eventlerde gelin-damadın kimliği, hayata bakış açısı ve zevkleri, kurumsal eventlerde ise; şirketin kurumsal kimliği ve iç yapısını baz alarak kendi bilgi ve tecrübemle konsolide edip bir noktaya geliyoruz.Öncelikle disiplin, düzen, doğru planlama, işin sonuna kadar arkasında olma ve mesuliyet duygumun çok yüksek olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda dünyadaki fuarları ve trendleri yakından takip edip, organizasyonlarıma uyguluyorum.Projenin detayına bağlı olarak 1 ay ile 5 ay arasında değişiklik gösterir. Zira yapmış olduğumuz eventlerin planlaması ve koordinasyonu uzun zaman alıyor.Her yıl olduğu gibi bu yıl da modern görünümlü cam ve gümüş şamdan ve vazolar hayatımızda. Bunun yanı sıra toprak tonları ile bordo kombinasyonlar, rustik objeler ve tabii ki mumlar vazgeçilmezlerimiz.Aslında hiçbir organizasyon şu ana kadar beni zorlamadı. Ancak proje iç yapısıyla destinasyon eventleri, Hint-İran-Lübnan-Azeri düğünleri ve bu yörelerin gelenek görenekleri beni her zaman heyecanlandırmıştır.