Blue Lake’te İyi Yaşamın Sırları Konuşuldu

Geçtiğimiz günlerde Metal Yapı Konut’un Blue Lake projesinde gerçekleşen, Yaşam Koçu Sibel Büyükuğur ve İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın sağlıklı beslenme ve dengeli yaşam üzerine gerçekleştirdikleri sohbetleri ile davetliler hem Blue Lake projesinin örnek dairesini gezme fırsatı buldular hem de kaliteli yaşam hakkında önemli ipuçları aldılar.



Davetliler, Metal Yapı Konut’un havuz manzaralı Blue Lake projesinde, Brosslife’ın sağlıklı atıştırmalıklarını tadarak keyifli anlar yaşadılar.



Dilara Koçak



Pınar Küçükşabanoğlu - Sibel Büyükuğur



Betül Gedik

Fatma Dağdelen



Zeynep Turan



Zeynep Uğurlu



Emine Karataylı