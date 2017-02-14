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Blue Lake’te İyi Yaşamın Sırları Konuşuldu

Blue Lake’te İyi Yaşamın Sırları Konuşuldu


Geçtiğimiz günlerde Metal Yapı Konut’un Blue Lake projesinde gerçekleşen, Yaşam Koçu Sibel Büyükuğur ve İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak’ın sağlıklı beslenme ve dengeli yaşam üzerine gerçekleştirdikleri sohbetleri ile davetliler hem Blue Lake projesinin örnek dairesini gezme fırsatı buldular hem de  kaliteli yaşam hakkında önemli ipuçları aldılar.
 
Davetliler, Metal Yapı Konut’un havuz manzaralı Blue Lake projesinde, Brosslife’ın sağlıklı atıştırmalıklarını tadarak keyifli anlar yaşadılar.
 

metal yapı davet
 
metal yapı davet
 
metal yapı davet
 
metal yapı davet
 
metal yapı davet
 
metal yapı davet
   
metal yapı davet
  Dilara Koçak 
 
metal yapı davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
   

 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı konut aysha dergi
metal yapı aysha dergi davet
Pınar Küçükşabanoğlu - Sibel Büyükuğur
 
metal yapı aysha dergi davet
Betül Gedik
 
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Fatma Dağdelen 
 
metal yapı aysha dergi davet
Zeynep Turan
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı davet
 
metal yapı aysha dergi davet
Zeynep Uğurlu 
 
metal yapı aysha dergi davet
 
metal yapı aysha dergi davet
metal yapı aysha dergi davet
Emine Karataylı


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