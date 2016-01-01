Boğazda Keyifli Saatler The Market Bosphorus’ta…

Dünya mutfağının son zamanlardaki yükselen trendi “steak house” konseptiyle hazırlanan eşsiz lezzetleri ile Boğaz’ın benzersiz manzarasında şık bir akşam yemeği ya da keyifli bir sabah kahvaltısı için güzel bir alternatif.



Kuruçeşme’de kardeş mekânı Huqqa ile yan yana olan, hem dünya hem de Türk mutfaklarından birçok lezzeti menüsünde buluşturuyor. Modern tasarımıyla da dikkatleri çeken mekân, çeşitli pişirme ve farklı sunum teknikleriyle birleştirerek misafirlerine keyifli saatler ve lezzetli yemekler sunuyor. Modern, ve minimalist çizgilerle el attığı alanlara farklı bir bakış açısı sunan ünlü Mimar Mahmut Anlar imzasıyla hazırlanan The Market’in, zengin ürün yelpazesini girişten itibaren misafirlerle buluşturmak amacıyla tasarlanan açık mutfak sistemi de tüm işlevselliği ile ön plana çıkarılıyor.Kahvaltılık ürünlerin de yer aldığı şarküteride ev yapımı kişnişli rezene tohumlu özel sosislerden zeytin reçeline, Siirt Pervari karakovan süzme balından Hatay yöresine özel nar ekşisi gibi birçok yöreye özgü doğal ürünler bulabiliyorsunuz.Ayrıca85 kişilik ekibiyle ‘steak house’ bölümün yanı sıra, mekânın önünde yer alan iskelede bulunan tüm yat ve teknelere şarküteri hizmeti de sunabiliyor.