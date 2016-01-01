Boğazın ‘’Lacivert’’i...

Yaz aylarında eşsiz bir rıhtımda, kış aylarında ise manzarayı içine alan camekânlı şık salonlarında, tarihi bir yalıda 1999 yılından bu yana hizmet veriyor Lacivert. Bugün "Lacivert Restoran"la bütünleşen Anadolu Hisarı'ndaki bu tarihi yalı, zaten birçoğumuzun aşina olduğu, Yeşilçam'ın çok sayıdaki filmine ev sahipliği yapmış bir mekân.



’da martılar eşliğinde kahvaltı yapabilir; vazgeçilmez lezzetleriyle ve hepsi organik olan çeşitleriyle doyasıya brunch keyfini tadabilirsiniz. Brunchlarınızda geleneksel şerbetlerden sunulan limonata, nevruz ve demirhindi ile mevsimine göre bulunan Frenk inciri ve kuşburnunu da tadabilirsiniz.İlk günden berimutfağı Şef Hüseyin Ceylan’a emanet. Yılların tecrübesini yansıttığı, klasikten vazgeçmeden sahip olduğu yenilikçiği, Akdeniz ve Türk mutfağından sunduğu benzersiz lezzetteki yemeklerinde de görülüyor. Rumelihisarı’ndan özel teknesi ile de ulaşabileceğiniz restoran, deniz mahsulleri ve aynı zamanda et yemekleriyle de meşhur.İstanbul’un en güzel manzarasına ev sahipliği yapan, aynı zamanda evlenme teklifi yapılan mekânlar arasında da başı çekiyor. Hem göze hem mideye hitap eden bu hoş ve romantik mekân, başlangıcını yapacağınız yeni hayatınızın da başrolü olabilir…