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Boğazın ‘’Lacivert’’i...

Boğazın ‘’Lacivert’’i...

Şehrin en güzel yerinde Boğaz’ın tam altında, gün ortasında, gün batımında, tüm özel zamanlarınızda ya da özel hissetmek istediğiniz anlarda rotanız belli: Lacivert Restoran…

Yaz aylarında eşsiz bir rıhtımda, kış aylarında ise manzarayı içine alan camekânlı şık salonlarında, tarihi bir yalıda 1999 yılından bu yana hizmet veriyor Lacivert. Bugün "Lacivert Restoran"la bütünleşen Anadolu Hisarı'ndaki bu tarihi yalı, zaten birçoğumuzun aşina olduğu, Yeşilçam'ın çok sayıdaki filmine ev sahipliği yapmış bir mekân.
 

boğazda mekan

 
Lacivert Restoran’da martılar eşliğinde kahvaltı yapabilir; vazgeçilmez lezzetleriyle ve hepsi organik olan çeşitleriyle doyasıya brunch keyfini tadabilirsiniz. Brunchlarınızda geleneksel şerbetlerden sunulan limonata, nevruz ve demirhindi ile mevsimine göre bulunan Frenk inciri ve kuşburnunu da tadabilirsiniz.
 
boğazda mekan

 
İlk günden beri Lacivert’in mutfağı Şef Hüseyin Ceylan’a emanet. Yılların tecrübesini yansıttığı, klasikten vazgeçmeden sahip olduğu yenilikçiği, Akdeniz ve Türk mutfağından sunduğu benzersiz lezzetteki yemeklerinde de görülüyor. Rumelihisarı’ndan özel teknesi ile de ulaşabileceğiniz restoran, deniz mahsulleri ve aynı zamanda et yemekleriyle de meşhur.
 
boğazda mekan

 
İstanbul’un en güzel manzarasına ev sahipliği yapan Lacivert Restoran, aynı zamanda evlenme teklifi yapılan mekânlar arasında da başı çekiyor. Hem göze hem mideye hitap eden bu hoş ve romantik mekân, başlangıcını yapacağınız yeni hayatınızın da başrolü olabilir…
 
boğazda mekan
 

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