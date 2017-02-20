Bohem Bir Stilin Püf Noktaları

"Bohemian"dan bohem dediğimiz stilin Çingenelerden geldiği söylenir. Yani bu stil ve yaşam tarzında; onlar gibi özgür, rahat, anın tadını çıkaran ve gezgin ruhlu insanların imzasının olduğunu söyleyebiliriz.



oluşturacaklara ilk tavsiyemiz, bu tarzın gelip geçen moda trendlerine uymak gibi bir derdinin olmaması ve bu durumu zorlamamalarıdır. Tabii ki trend birkaç parça hakkıyla bohem stile harmanlanabilirse buna diyecek yok.Peki,nasıl oluşturulur? Bakalım bu tarzın olmazsa olmazları, püf noktaları nelermiş…Bohem denilince şüphesiz her insanın aklına turuncular ve kahve tonları gelir. Stilin ana renklerini oluşturan bu tabloya kimileri "baharat tonları" da diyor. Renkler kadar önemli olan bir konu da tabii ki desenler… Batik parçalar, şal veya çiçek desenleri ve buna benzer görünümler bohem stilde mutlaka kullanılmalı. Ek olarak; kumaşlardan süeti de bohem stilden ayrı düşünemeyiz, aklınızda olsun…Yine bohem stili gözünüzde canlandırdığınız zaman oluşacak ilk görüntülerde uzun etek ve elbiseler göreceksiniz. Evet, mevsim fark etmeksizin uzun, bazen desenli bazen düz elbise ve etekler bu stilde sıklıkla yer alıyor.Bohem stilin vazgeçilmez aksesuarı; püskül… Çantalarda görebileceğiniz püskül, bohem tarzda bir bakmışsınız ceketinize konmuş, bir bakmışsınız boynunuza ya da bileğinize aksesuar olmuş. Ayakkabı ve botlarda da hatırı sayılır bir püskül detayı göreceksiniz…Bir grubun hiç sevmediği tığ işi örgüler ve dantel parçalar, bohem stil için altın değerinde. Bu parçalarla detaylandırılmış elbise, etek, gömlek veya aksesuarlara bohem bir tarz için dolabınızda yer vermelisiniz.Genellikle süetten; kovboy, volanlı, hasır veya benzeri şapkaların bu stilde önemli bir yeri var. Bunun dışında saç bantları, eşarp, fular ve çiçekli taç gibi saç aksesuarları da bohem stili destekleyici parçalardan. Takı olarak da üst üste takılmış birden fazla bilezik ve kolyeler, tüy detayından yapılmış parçalar, doğal taşlar ve tahta aksesuarlar da bohem tarzın en önemli yardımcıları görevinde.Bohem bir stil oluşturacağım diyorsanız, ilk iş bu stile uygun bir bot edinmek olmalı. Çoğunlukla bej ve kahve tonlarında tercih edilen bu botları süet ya da deride de kullanabilirsiniz. Artık çok terich edilmese de klasikleşmiş kovboy botlarının da bohem stilde kullanıldığını söylemeliyiz.Flare ya da İspanyol paça pantolonlar, bohem stilin temel yapı taşlarından. 70'lerden bize kalan en klasik ama bir o kadar da şık parçası, bohem stil için vazgeçilmez…