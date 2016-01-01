Bölgesel Yağlardan Kurtulmak İçin...

Bu konulardan muzdarip olan birçok kişinin başvurduğu diyetler bile yağ dağılımındaki bu sorunu çözmek için fayda sağlamıyor. Şimdilerde bu sorun için bulunan çözüm ise bacak estetiği...



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrah Op. Dr. Bülent Cihantimur, soyadıyla anılan Cihantimur Yağ Transferi tekniği ve bacak estetiği için, “Bacaklar bedenimizin büyük bir bölgesini kapsıyor. Özellikle bayanlar seçtikleri kıyafetlerle bacak estetiklerine son derece önem veriyorlar. Fakat bacaklardaki eğrilik, alt bacağın ya da üst bacağın daha kalın veya ince olması ve çarpıklık sorunu, çok büyük bir mutsuzluğa sebep olabiliyor. Yağ dağılımı sorunu için çoğu zaman yapılan egzersizler ve diyet listeleri de sonuç vermiyor. İşte bu noktada bacak estetiğinizden mutlu değilseniz, son derece pratik bir operasyonla çözüm yoluna gidebilirsiniz.” dedi.



Kışın Talepler Artıyor

“Özellikle alt veya üst bacağındaki kalınlıktan yakınan bayanlar, bu yağ dağılımını orantılamak adına bacak estetiğine sıcak bakıyorlar. Yine çarpık bacakları ve bacaklarında eğrilik olanlar kendilerini daha iyi hissetmek için bugünlerde kliniklerimizi ziyaret ediyorlar.” diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, bacak estetiğinin mevsimsiz bir uygulama olduğunun da altını çizdi.



En Büyük Avantajı Hayat Boyu Kalıcı Olması...

“Bacak estetiğinde kullandığımız Cihantimur Yağ Transfer sistemi, yağ fazlalığı olan alandan yağ dokusunu almamıza ve diğer yağdan yoksun bölgeye sağlıklı ve yaşayan hücrelerle transfer etmemize olanak sağlıyor. Bu teknik, söz gelimi alt bacaklarının inceliğinden muzdarip bir hastamızsa, üst bacakla dengeli bir proporsiyon oluşturmak için, bacağın üst kısmından yağı alıp, alt bacağa ya da tam tersi işlem yapmamıza imkân veriyor.



Bacaklardaki çarpıklık, eğrilik de yine bu yöntemle, bir nevi eğriliği kamufle edecek, saklayacak şekilde toparlanmış kök hücreden zengin yağın enjekte edilerek ve şekil verilmesiyle düzeltiliyor.” diyen Cihantimur; enjekte edilen yağın hayat boyu kalıcı olmasını, yerleştirildiği alana hemen uyum sağlamasını tekniğin en büyük avantajları olarak gördüğünü de söyledi.

