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Boyfriend Çılgınlığı

Boyfriend Çılgınlığı

Geçtiğimiz sezon bolca karşımıza çıkan ve 90’lardan günümüze uyarlanan boyfriend ceketler, gömlekler, pantolonlar ve kazaklar çok ilgi gördü.

Salaş ve spor tarzı seven kişiler için tam da yerinde bir trend oldu. Bu modayı yakından takip edenler, yeni sezonda da sıklıkla görülüyor. Sokak modasında büyük yeri olan boyfriend parçalar ile hem vintage hem de salaş bir görünüme ulaşılabiliyor.
 

boyfriend
 
Bu spor ve rahat trend parçalar, herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Üzerine ekstra bir parça almadan dışarıya rahatça çıkabilme fikri herkesin hoşuna gitmişti. Ve şüphesiz en güzel yönü de iddiasız ama bir o kadar da hoş görünen boyfriend parçaların her mevsime, her yaşa ve her mekâna uydurulabilir olması...
 
moda stil

Ayrıca boyfriend parçalar, ne kadar sokak modası ile adını duyurmuş olsa da şık ve modern parçalar ile kombinlendiği zaman elegan bir görünüm de sağlayabilir. Böylelikle akşam üstü arkadaşlar ile kahve içmeye çıktıktan sonra da şık bir restorana yemeğe de geçebilirsiniz.
 
boyfriend jean moda
  
Yeni çıkan her trend ile de uyum sağlayan boyriend parçalar, önümüzdeki sezonlarda da karşımıza bolca çıkacak gibi görünüyor...
 
muhafazakar moda stil
 
Asude Davran


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