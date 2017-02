Boyfriend Çılgınlığı

Salaş ve spor tarzı seven kişiler için tam da yerinde bir trend oldu. Bu modayı yakından takip edenler, yeni sezonda da sıklıkla görülüyor. Sokak modasında büyük yeri olan boyfriend parçalar ile hem vintage hem de salaş bir görünüme ulaşılabiliyor.



Asude Davran

Bu spor ve rahat trend parçalar, herkes tarafından kolaylıkla uygulanabilir. Üzerine ekstra bir parça almadan dışarıya rahatça çıkabilme fikri herkesin hoşuna gitmişti. Ve şüphesiz en güzel yönü de iddiasız ama bir o kadar da hoş görünen boyfriend parçaların her mevsime, her yaşa ve her mekâna uydurulabilir olması...Ayrıca boyfriend parçalar, ne kadar sokak modası ile adını duyurmuş olsa da şık ve modern parçalar ile kombinlendiği zaman elegan bir görünüm de sağlayabilir. Böylelikle akşam üstü arkadaşlar ile kahve içmeye çıktıktan sonra da şık bir restorana yemeğe de geçebilirsiniz.Yeni çıkan her trend ile de uyum sağlayan boyriend parçalar, önümüzdeki sezonlarda da karşımıza bolca çıkacak gibi görünüyor...