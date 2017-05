Bu Besinler Yağ Yakıyor!

Yoğurt meselesi

Yoğurt, yağ yakımında mucize takviyelerden birisidir. Yoğurttan aldığınız kalsiyum, yağ yakımı konusunda sizin kurtarıcınız olacaktır. Özellikle eritilmesi en zor olan bel çevresindeki yağlar, yoğurt sayesinde hızlı bir şekilde eriyebilir.



Baharatların gücüne kulak verin.

Baharatlar, en eski dönemlerden itibaren Türk mutfağının vazgeçilmez yardımcılarından birisidir. Üstelik baharatlar yağ yakımı için de oldukça destekleyicidir. Örnek olarak zencefil tam bir yağ yakım makinesi gibi çalışır. Kırmızıbiber ise; içerisinde bulunan kapsaisin maddesi sayesinde daha hızlı ve etkili yağ yakmanızı sağlar.



Greyfurt

Bu C vitamini deposu meyve, içerdiği benzersiz kimyasal maddeler ile kandaki insülin seviyesini ayarlıyor ayrıca C vitamininin yağ yıkım metabolizmasını hızlandırdığı bilimsel araştırmalarla kanıtlandı.



Yumurta

Zengin protein ve aminoasit kaynağı olan yumurtayı özellikle kahvaltılarınızda bol bol tüketebilirsiniz. Kas yapıcı özelliği olan besinin ayrıca yağ yakıcı B12 vitamini içerdiği de biliniyor. Kahvaltıda yumurta yiyeler uzun süre tok kalıyor, yemeyenlere göre daha az kalori alıyor, daha çok yağ kaybedip, kaslarını koruyorlar.



Yeşil çay ve kahve

Yeşil çay bilinen en sağlıklı içeceklerden birisidir. Uzak Doğu ve Orta Asya kültürünün tüm dünyaya ve sağlıklı beslenme ritüeline hediye ettiği yeşil çay, düzenli egzersizle birlikte hem kilo vermeye hem de yağ yakımına yardımcı olması ile diyetlerin vazgeçilmezleri arasındadır.



Her sabah 1 fincan kahve içmek ise metabolizmanızı hızlandırır ve yağ yakımını destekler.