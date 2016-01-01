Bu Etkinlikleri Kaçırmayın!

CUMARTESİ ETKİNLİKLERİ



Dünyayı Gezen Balon

Hafta sonu çocuklar için etkinlik arayan ebeveynlerin imdadına Dünyayı Gezen Balon yetişiyor. İki meraklı arkadaşın hikâyesini anlatan oyun, 24 Aralık'ta Karma Drama sahnesinde çocuklarla buluşuyor.

İki afacanın hayallerini gerçekleştirme zamanı artık gelir; dünyanın her yerini gezip, yeni bilgiler ve dostlar edineceklerdir. Böylece Boncuk ve Minnoş için komik ve eğlenceli bir yolculuk başlar...



Sertab Erener

Akasya Acıbadem, 2016’yı uğurlarken yeni etkinliklerle karşımıza çıkıyor. Sevilen sanatçı Sertap Erener, 24 Aralık Cumartesi günü saat 20.00’da Akasya Meydan’da vereceği konserle gelenlere eşsiz bir müzik ziyafeti yaşatacak.



Geç Kalanlar



Pervin Ünalp’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği Geç Kalanlar; ihtiyacımız olan tek şeyin biraz farkındalık olduğuna değiniyor ve sorduklarıyla izleyicilerine derinlikli bir yüzleşmenin resmini gösteriyor.

Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan’ın oynadığı oyun; Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde bu cumartesi sizlerle.





Mandala Eğitimleri

Hem daire hem de merkez anlamına gelen mandala, bütünlüğü simgeler. Tüm evreni ve ayrıca zihinlerimizdeki derin, görünmeyen içsel dünyayı temsil eder. Mandala Akademi de bilinçaltına attığınız ve size engel olan bilgilerin yüzeye çıkmasını sağlayan mandala eğitim programları veriyor. Hayatın içinde akışınıza engel olan tıkanıklıklarınızdan sıyrılmanızı ve özgürleşmenizi sağlamayı vadeden bu programı Mandala Akademi’de, bu cumartesi saat 11.00’da bulabilirsiniz.



PAZAR ETKİNLİKLERİ



Sunay Akın ile Görçek



Gösteride emekli kaptan, izleyicilerini kâğıt gemilerden seyir defterinin yeni sayfalarını okumaya davet ediyor. Görçek'i izleyenler, bir arada yaşama duygusunun ve bilginin en büyük güç olduğu gerçeğini kavrayacaklar. Sunay Akın, yeni gösterisi "Sunay Akın ile Görçek" ile bu pazar Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde... Etkinlik saat 18:00’da başlıyor.



MFÖ

Kanyon, 25 Aralık’ta bu yıl müzik kariyerlerinde 45. yıllarını geride bırakan MFÖ’yü ağırlayacak. MFÖ’nin unutulmaz şarkılarının olacağı konserde en sevilen şarkılar da seyirci ile birlikte seslendirilecek. Konser saat 18.00’da başlıyor.



Aslan ile Fare Kurnaz Tilki'ye Karşı



Ağustos böceği Tırrık ile kurnaz tilki Tekdiş'in hikâyesinin anlatıldığı oyun; bazen en işe yaramaz diye kenara itilen birinin bile yeri geldiğinde çok kıymetli olacağını anlatan, hayvanlar arasında geçen eğlenceli, eğlendirirken de öğreten ve şarkılı danslı kurgulanıyor…

Barış Manço Kültür Merkezi’nde oynanacak oyun saat 13.00’da başlayacak.



